Bordighera: Claude Monet rivive con “141 anni dopo” nel viaggio tra arte, storia e paesaggio

Bordighera si prepara a celebrare uno dei suoi ospiti più illustri con l’evento “141 anni dopo – In compagnia di Claude Monet a Bordighera”, un itinerario culturale e storico che si svolgerà nei giorni sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 10:30, con ritrovo presso Villa Pompeo Mariani in via Fontana Vecchia 5.

L’iniziativa, curata da Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani e autore della sezione dedicata a Bordighera nel catalogo della mostra monegasca 2023 su Monet, propone un viaggio nel tempo tra verità storiche, aneddoti, curiosità e fotografie d’epoca inedite.

Il percorso si snoda tra gli edifici immortalati dal pittore francese, i punti di vista da lui prescelti e i paesaggi che lo hanno incantato durante il suo soggiorno nella Riviera ligure nel 1884. Monet, affascinato dalla luce mediterranea e dalla vegetazione rigogliosa, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia artistica di Bordighera, contribuendo a renderla celebre nel mondo dell’Impressionismo.

L’evento è aperto al pubblico con un contributo di partecipazione di €7,00 a persona. È consigliata la prenotazione al numero 347 2364922.

“141 anni dopo” non è solo un omaggio al passato, ma un’occasione per riscoprire il legame profondo tra arte e territorio, tra memoria e bellezza, in uno dei luoghi più suggestivi della Liguria. Villa Mariani, con il suo giardino e la sua storia, si conferma ancora una volta come spazio privilegiato per la cultura e la valorizzazione del patrimonio locale.