11 dicembre 2025

Ventimiglia: grande attesa per il concerto Natalizio del Coro ANC Ventimigliese al Centro Culturale San Francesco

Appuntamento domenica 14 dicembre alle ore 16.00

La musica corale torna protagonista domenica 14 dicembre 2025, alle ore 16.00, presso il Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia - Centro Storico -. A esibirsi sarà il Coro ANC Ventimigliese, realtà consolidata e molto apprezzata nel panorama culturale cittadino.

Il concerto sarà diretto dal maestro Dario Amoroso, che guiderà l’ensemble attraverso un programma ricco e variegato, capace di unire tradizione, emozione e modernità. Presente il soprano Nadiia Karpova, solista di grande sensibilità e raffinatezza interpretativa, che regalerà al pubblico momenti musicali di particolare intensità.

Ad accompagnare il coro al pianoforte saranno Antonella Pisano e Lorenzo Spinella, musicisti di notevole esperienza che arricchiranno la performance con la loro professionalità.

A presentare l’evento sarà Rino Aliquò, presidente e fondatore del coro, che accompagnerà il pubblico lungo il percorso musicale con interventi e introduzioni dedicate ai brani e ai protagonisti.

La serata sarà ulteriormente impreziosita dalla presenza del pittore Salvatore Goffredo e dalla partecipazione del Comitato Pro Centro Storico di Ventimiglia con il suo presidente Dottor. Sergio Pallanca , il cui contributo testimonia il forte legame tra il mondo della cultura e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio cittadino.

L’evento, organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri – sezione Fois- di Ventimiglia gruppo artistico, musicale culturale rappresenta un appuntamento unico per vivere un pomeriggio all’insegna della musica, dell’arte e dello spirito comunitario, in prossimità delle festività natalizie. La suggestiva cornice del Centro Culturale San Francesco di Ventimiglia  in via G.Garibaldi 37/a  - Centro Storico - offrirà l’atmosfera ideale per accogliere questo atteso incontro culturale.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Il Coro ANC Ventimigliese invita la cittadinanza a partecipare numerosa.

Redazione

