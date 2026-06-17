Sanremo-Chongming, si rafforza l’asse istituzionale: nuove opportunità per imprese, turismo e sviluppo economico

Nuovo passo avanti nei rapporti tra Sanremo e la Contea di Chongming, appartenente alla municipalità di Shanghai, grazie alla visita istituzionale che si è svolta oggi a Palazzo Bellevue. La delegazione cinese, guidata dal senatore Giuseppe Zhu, è stata accolta dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per consolidare il legame tra le due realtà e dare continuità ai rapporti istituzionali già avviati negli anni scorsi attraverso un accordo sottoscritto dalla precedente amministrazione comunale.

Nel corso del confronto sono stati affrontati diversi temi legati alla cooperazione internazionale, con particolare attenzione alle prospettive di sviluppo economico, commerciale e turistico. La visita della delegazione a Sanremo era iniziata nei giorni scorsi con un incontro al Casinò di Sanremo, dove i rappresentanti di Chongming sono stati ricevuti dal presidente Giuseppe Di Meco. In quell’occasione sono state approfondite le peculiarità del mercato del gaming italiano e le potenzialità della casa da gioco sul fronte dell’accoglienza e dell’attrattività turistica.

Al termine dell’incontro odierno, le parti si sono congedate rinnovando la volontà di proseguire il percorso di collaborazione avviato negli anni passati. “L’obiettivo condiviso è quello di rafforzare ulteriormente i rapporti tra Sanremo e Chongming”, è emerso durante il confronto, con il reciproco auspicio di sviluppare nuove iniziative capaci di favorire la crescita delle imprese locali e l’interscambio tra i due territori.

Un dialogo internazionale che guarda al futuro, dunque, e che potrebbe tradursi in nuove opportunità per il tessuto economico e imprenditoriale della città dei fiori.