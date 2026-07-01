Sanremo, inaugurata l’agenzia consolare di Francia: la vice console Reuflet in visita anche al Casinò

È stata inaugurata nei giorni scorsi a Sanremo la nuova agenzia consolare presso l’ufficio del console onorario di Francia, l’avv. Luca Fucini, in corso Mombello n. 50, con la consegna delle relative patenti autorizzative della Farnesina e del Ministero degli Affari Esteri francese.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza della vice console Mme Marine Reuflet, in servizio presso il Consolato Generale di Francia a Milano, competente per il Nord Italia. La diplomatica è stata accolta dalla consigliera comunale con delega agli affari internazionali, la dott.ssa Desirée Negri, che le ha consegnato in omaggio un volume sulla Città dei Fiori.

La visita è proseguita poi al Casinò, dove la delegazione francese è stata ricevuta dal presidente, il dott. Pino Di Meco, che ha illustrato la storia della Casa da Gioco – progettata dall’architetto francese Eugène Ferret – soffermandosi sugli aspetti operativi e culturali che contraddistinguono l’attività della principale azienda della provincia di Imperia.

La vice console Mme Reuflet ha preannunciato di ritornare, non escludendo la possibilità di visitare la città durante il Festival di Sanremo.