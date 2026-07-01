Sanremo, gli studenti del Colombo diventano ambasciatori dell'ambiente: con Amaie Energia nasce EcoRevolution

Gli studenti diventano protagonisti della sensibilizzazione ambientale, trasformandosi in veri e propri ambasciatori della raccolta differenziata. È questo l'obiettivo di "EcoRevolution: la differenza la facciamo NOI", il progetto nato dalla collaborazione tra Amaie Energia e Servizi e l'Istituto Cristoforo Colombo di Sanremo, che ha visto impegnata la classe 5B ITI in un percorso di educazione civica dedicato alla sostenibilità.

L'iniziativa è nata dalla proposta della docente Nicoletta Di Norscia, accolta dal presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini, con l'intento di realizzare un'attività peer to peer, nella quale siano gli stessi ragazzi a parlare ai propri coetanei e alla comunità dell'importanza di una corretta gestione dei rifiuti. Il progetto è entrato nel vivo il 30 marzo 2026, quando studenti e insegnanti hanno visitato la sede di Amaie Energia. Durante l'incontro il personale dell'azienda ha illustrato il funzionamento del sistema di raccolta sul territorio, le regole della differenziata, i principi del riciclo e il percorso che i materiali seguono dopo il conferimento.

Successivamente i ragazzi si sono divisi in gruppi di lavoro, approfondendo le diverse categorie della raccolta differenziata – carta, vetro, plastica, organico, indifferenziato ed Ecocentro – per poi realizzare contenuti informativi e messaggi destinati alla cittadinanza. Tra la fine di maggio e l'inizio di giugno gli studenti hanno registrato i video direttamente presso le ecoisole cittadine, raccontando come ogni materiale possa avere una nuova vita grazie al riciclo. Il risultato finale è una campagna composta da sette video: sei dedicati alle principali tipologie di raccolta differenziata e un backstage che documenta tutte le fasi del progetto. I filmati saranno diffusi attraverso i canali di comunicazione di Amaie Energia per sensibilizzare cittadini e famiglie sui temi della sostenibilità.

«Abbiamo promosso con entusiasmo il progetto "EcoRevolution: la differenza la facciamo NOI" insieme all'Istituto Colombo. Crediamo molto nell'alleanza tra scuola e azienda per creare percorsi formativi concreti e vicini al territorio. L'obiettivo è stimolare i giovani verso la sostenibilità e la responsabilità ecologica, rendendoli protagonisti attraverso il dialogo e il contatto con la comunità. I video finali dei ragazzi saranno diffusi attraverso i nostri canali ufficiali per sensibilizzare i cittadini sulla raccolta differenziata e la tutela dell'ambiente. Un grande grazie agli studenti della 5B ITI, ai professori e alla dirigente scolastica Lucia Jacona per l'ottimo lavoro svolto», dichiara il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini.

Soddisfazione anche da parte dell'istituto scolastico per un'esperienza che ha consentito agli studenti di sviluppare competenze tecniche, digitali e comunicative, confrontandosi con un progetto concreto destinato al territorio: «Il progetto "EcoRevolution: la differenza la facciamo NOI", realizzato dalla classe 5B ITI indirizzo Informatica, rappresenta un'importante esperienza di educazione ambientale e partecipazione attiva. Attraverso attività cooperative e la produzione di un video di sensibilizzazione, gli studenti hanno approfondito i temi della sostenibilità, sviluppando una maggiore consapevolezza ecologica, senso di responsabilità e valori di cittadinanza attiva. Ringrazio Amaie Energia per la preziosa collaborazione, nonché tutti gli studenti e i docenti che hanno partecipato con impegno ed entusiasmo. Auspico che questa esperienza segni l'inizio di future sinergie tra la scuola e il territorio, capaci di rendere il percorso scolastico sempre più concreto, partecipato e significativo», afferma la dirigente scolastica Lucia Jacona.

Un'iniziativa che conferma come la collaborazione tra scuola e territorio possa tradursi in strumenti concreti di educazione ambientale, coinvolgendo direttamente le nuove generazioni nella promozione di comportamenti sostenibili e nella diffusione della cultura del riciclo.