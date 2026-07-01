Sanremo, completato il Mercato dei Fiori 2.0: conclusi i lavori PNRR da 14,5 milioni, nuova spinta alla floricoltura

Si è conclusa nei tempi previsti la grande operazione di riqualificazione del Mercato dei Fiori di Sanremo, uno degli interventi più rilevanti realizzati negli ultimi anni a sostegno della floricoltura italiana. Ad annunciarlo è AMAIE Energia e Servizi, che ha comunicato il completamento delle opere finanziate attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Logistica Mercati Agroalimentari. L'investimento complessivo ha superato i 14,5 milioni di euro e ha consentito di trasformare lo storico mercato in un moderno “Mercato dei Fiori 2.0”, concepito come piattaforma logistica avanzata, sostenibile ed energeticamente efficiente.

Non si è trattato soltanto di un intervento edilizio, ma di una vera e propria riconversione funzionale della struttura. Sono stati recuperati oltre 27mila metri quadrati di superfici precedentemente inutilizzate o sottoutilizzate, con la creazione di nuove aree dedicate alla logistica, all'interscambio merci, ai servizi per gli operatori e alle attività di commercializzazione. Tra le opere realizzate figurano il rifacimento di 28.200 metri quadrati di coperture, la riqualificazione delle celle frigorifere, il potenziamento della banca del freddo, la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 1,5 MW, l'adeguamento degli impianti tecnologici, nuovi sistemi antincendio e una nuova area destinata anche al comparto ortofrutticolo.

Secondo il responsabile unico del progetto, l'ingegner Luca Pesce, il completamento dell'intervento segna l'inizio di una nuova fase per il territorio. “Oggi consegniamo al territorio un'infrastruttura completamente rinnovata, progettata guardando ai prossimi venti o trent'anni. Il PNRR ci ha dato la possibilità di trasformare un mercato storico in una moderna piattaforma logistica al servizio della floricoltura, capace di coniugare innovazione, sostenibilità ambientale, efficienza energetica e competitività internazionale”, ha dichiarato. Soddisfazione anche da parte del Consiglio di Amministrazione di AMAIE Energia e Servizi, composto da Tommasini, Albanese, Ramoino e Di Falco, che ha sottolineato il rispetto delle scadenze fissate dal programma europeo. “Il rispetto dei tempi previsti dal PNRR dimostra la capacità di collaborazione tra istituzioni, imprese, progettisti, direzione lavori e management aziendale. A tutti loro va il nostro più sincero ringraziamento per la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati durante tutte le fasi dell'intervento”, hanno evidenziato gli amministratori.

Per il direttore del Mercato dei Fiori, Franco Barbagelata, la nuova struttura rappresenta un'opportunità strategica per tutto il comparto floricolo ligure. “Non è soltanto un luogo di commercializzazione, ma un'infrastruttura moderna che potrà attrarre nuove imprese, migliorare i servizi logistici e contribuire alla crescita economica del territorio. Il nostro impegno proseguirà affinché questa struttura diventi sempre più un punto di riferimento per l'innovazione e la competitività della floricoltura italiana”, ha spiegato. Il Mercato dei Fiori rappresenta da oltre mezzo secolo uno dei principali motori economici della Riviera dei Fiori e, grazie a questo intervento, punta ora a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama nazionale ed europeo. L'obiettivo dichiarato da AMAIE è valorizzare gli investimenti realizzati, favorire l'insediamento di nuove attività e consolidare Sanremo come hub logistico e commerciale di riferimento per la filiera floricola e agroalimentare.

Con la conclusione dei lavori, il Mercato dei Fiori 2.0 si prepara dunque ad aprire una nuova stagione di sviluppo, con l'ambizione di diventare uno dei punti di riferimento per l'innovazione e la competitività del settore florovivaistico italiano.