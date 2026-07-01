Estate a Ventimiglia, informazioni e consigli sulla raccolta differenziata: infopoint al Resentello (Foto)

"La differenziata (non va) in vacanza!". Giovedì 2 luglio dalle 9 alle 12 al belvedere Resentello a Ventimiglia vi sarà un infopoint dedicato a residenti e turisti per avere consigli, informazioni, materiale informativo, gadget ecosostenibili e risposte a dubbi sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

Un'iniziativa organizzata da Teknoservice in collaborazione con l'Amministrazione comunale per sensibilizzare le persone sull'importanza di riciclare anche in estate o quando si è in vacanza.

"L’iniziativa è rivolta in particolare ai turisti, che in questo periodo soggiornano nella nostra città ma anche a tutti i residenti che desiderano chiarire dubbi, ricevere indicazioni o approfondire il corretto conferimento dei rifiuti" - dice l'Amministrazione Di Muro.