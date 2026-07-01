Sanremo: all'IIS Ruffini Aicardi brillano i maturandi della Sanità: quattro diplomati oltre i 90 e ottimi risultati

Ancora una volta l'IIS Ruffini Aicardi, sede di Valle Armea, conferma la qualità del percorso dell'indirizzo Professionale Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale, che anche nell'anno scolastico 2025/2026 si distingue per gli ottimi risultati conseguiti dagli studenti all'Esame di Stato. L'istituto, primo nella provincia di Imperia ad attivare questo indirizzo di studi e ad avviare il corso OSS (Operatore Socio Sanitario) per i propri allievi, continua così una tradizione di successi formativi che negli anni ha portato numerosi ex studenti a inserirsi con successo nel mondo del lavoro.

A confermare il livello della preparazione sono i numeri dell'ultima maturità. Su quindici diplomati, quattro hanno ottenuto una votazione superiore ai 90 punti, mentre altri quattro hanno superato gli 80 punti. I restanti studenti hanno comunque raggiunto risultati considerati più che soddisfacenti, dimostrando una preparazione solida sia nelle discipline professionalizzanti sia nelle materie di carattere generale. Il diploma consente un immediato inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto per gli studenti che hanno frequentato anche il percorso OSS, conseguendo la relativa qualifica prima dell'Esame di Stato. Al tempo stesso rappresenta un valido passaporto per l'accesso all'università, con particolare riferimento ai corsi di Professioni Sanitarie e all'area umanistico-pedagogica.

Grande la soddisfazione espressa dalla dirigenza scolastica, rappresentata dalla dirigente Maria Grazia Blanco e dalla referente di plesso Maria Cristina Verda: «I risultati conseguiti sono la dimostrazione di uno sforzo costante volto al miglioramento, che ha consentito nel tempo di superare difficoltà, sviluppando le potenzialità di partenza per raggiungere una piena maturazione sia a livello umano che a livello disciplinare», sottolinea la dirigente scolastica. Sulla stessa linea anche la referente di plesso, che evidenzia il valore del progetto educativo dell'istituto: «Si tratta di una gioia particolare che premia anche la validità del nostro modello educativo e di insegnamento, come testimoniano i feedback positivi che riceviamo dalle strutture dove i ragazzi sono impegnati e dai numerosi interlocutori che incontriamo sul territorio, i quali spendono spesso parole di elogio per il lavoro dei nostri studenti».

Numeri e riconoscimenti che confermano il ruolo dell'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale del Ruffini Aicardi come una delle realtà formative di riferimento del territorio, capace di coniugare preparazione scolastica, esperienza sul campo e concrete opportunità occupazionali.