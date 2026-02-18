Il Mercato dei fiori di Sanremo al Festival 2026: i fiori saranno i protagonisti della città

Sanremo si prepara a vivere l’edizione 2026 del Festival con un protagonista silenzioso ma imprescindibile: il fiore. Anche quest’anno il Mercato dei fiori di Sanremo è al centro di un articolato progetto che accompagnerà l’intera kermesse, curando la fornitura e gli allestimenti floreali dei principali spazi simbolo dell’evento. Dalle sale stampa del Teatro Ariston e del Palafiori, al green carpet calcato dagli artisti in gara, fino alla realizzazione dei bouquet consegnati a cantanti e ospiti nel corso delle cinque serate, il lavoro del Mercato dei fiori rappresenta un elemento identitario dell’immagine del Festival. Il calendario delle attività si concluderà domenica 1° marzo, con l’allestimento floreale della storica trasmissione “Domenica In”, appuntamento che, come da tradizione, suggella la settimana festivaliera.

Un lavoro di squadra che valorizza il territorio

Dalla selezione del prodotto alla progettazione artistica, dal trasporto all’installazione finale, lo staff del Mercato dei fiori di Sanremo opera in totale sinergia per promuovere le eccellenze floricole della Riviera ligure, portando valore aggiunto alla comunicazione visiva della città. Le operazioni entreranno nel vivo domenica 22 febbraio, quando il team tecnico inizierà la preparazione degli allestimenti destinati al green carpet del giorno successivo. Seguiranno le installazioni nelle sale stampa e l’avvio della produzione quotidiana dei bouquet, con un ritmo intenso: tra i 30 e i 50 bouquet realizzati ogni sera presso il locale dedicato al Mercato dei fiori.

La guida tecnica di Jessica Tua

A coordinare l’intero progetto è la floral designer Jessica Tua, figura di riferimento del floral design sanremese e figlia d’arte della maestra Rita Tua. Insieme ad Aurelio Sparago, tra i pionieri del settore, ha fondato nei primi anni Duemila il gruppo “Sanremo Italian Style”. Forte di una formazione iniziata negli anni Novanta accanto ai più importanti maestri internazionali, Jessica Tua vanta una lunga esperienza negli allestimenti della settimana festivaliera e in eventi e fiere di rilievo internazionale, promuovendo con competenza e creatività i fiori della Riviera ligure. Determinante anche il suo ruolo nel concorso “Bouquet Festival”, organizzato dal Mercato dei fiori di Sanremo in collaborazione con l’amministrazione comunale, che mette a confronto le eccellenze nazionali del floral design. Il vincitore affianca la squadra di Jessica Tua nella creazione dei bouquet per gli artisti e negli allestimenti ufficiali del Festival.

Giorgia Mozzarelli, dal concorso al Festival

Vincitrice dell’ultima edizione del Bouquet Festival è la floral designer Giorgia Mozzarelli, di Mantova. Dal momento della proclamazione, l’esperienza sanremese ha rappresentato per lei un’importante occasione professionale e mediatica. «È stata un’emozione fortissima, che ha portato grande visibilità e tante nuove richieste», racconta, sottolineando come le interviste e l’attenzione ricevuta abbiano inciso positivamente sull’attività “Stranedicola”, con un incremento significativo di allestimenti floreali e cerimonie. Dopo il periodo intenso legato a San Valentino, Giorgia è ora pronta a vivere la nuova avventura sul palco del Festival. L’esperienza a Sanremo ha già influenzato i gusti della clientela, sempre più orientata verso bouquet colorati e ispirati alle tonalità liguri, con protagonisti ranuncoli, anemoni, papaveri, garofani e mimosa nelle delicate sfumature pastello tipiche della produzione locale.

L’impegno del Mercato dei fiori di Sanremo nella promozione delle eccellenze floricole del territorio trova così un riscontro concreto anche tra i professionisti del settore, che riconoscono nel fiore di Sanremo un elemento distintivo capace di affermarsi con forza a livello nazionale e internazionale.