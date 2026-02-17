M’illumino di meno: il Liceo Aprosio di Ventimiglia spegne le luci e accende la scienza contro l’inquinamento luminoso

In occasione della Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, il Liceo Aprosio di Ventimiglia aderisce a M’illumino di meno con un’iniziativa speciale dal forte valore educativo e scientifico: “M’illumino di meno: il cielo che scompare”. La campagna, lanciata nel 2005 dal programma radiofonico Caterpillar di Rai Radio2, entra nelle classi del liceo ventimigliese con un’edizione che quest’anno mette la scienza sotto i riflettori. A promuovere l’evento nell’evento è il gruppo APROpoSItO di scienza, in collaborazione con l’Associazione Stellaria.

Si tratta di un esperimento immersivo pensato per richiamare l’attenzione sul valore del cielo stellato come patrimonio scientifico e culturale e sul rischio rappresentato dall’inquinamento luminoso, «un vero e proprio pericolo globale che minaccia il diritto di osservare e contemplare il cielo notturno». Mercoledì 18 febbraio, tutte le classi dell’istituto si alterneranno nell’auditorium per riflettere sulla necessità del buio e sul fascino del cielo stellato. Ogni gruppo di studenti sarà inoltre invitato a formulare un impegno concreto che confluirà nella “Carta condivisa degli impegni green del Liceo Aprosio”.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla sostenibilità che la scuola porta avanti attraverso programmi e laboratori trasversali, con l’obiettivo di promuovere un uso più consapevole delle risorse energetiche. L’edizione 2026, “M’Illumino di Meno. M’Illumino di Scienza”, celebrata il 16 febbraio, invita in particolare i giovani a riconoscere il ruolo chiave della ricerca scientifica nell’affrontare le sfide ambientali, «progettando soluzioni energetiche più pulite e sostenibili, capaci di accompagnare la transizione energetica».

Dal 2022, con il voto del Parlamento italiano, M’illumino di meno è diventata ufficialmente la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili (L. 34/2022). Un riconoscimento che rafforza un messaggio chiaro: il cambiamento nasce anche – e soprattutto – da una scuola capace di educare alla cura del futuro.