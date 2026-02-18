Festival, caccia all’alloggio a Sanremo: 146 strutture ancora disponibili, prezzi alle stelle

A una settimana dall’inizio del Festival trovare un alloggio in città è ormai un’impresa. Eppure, secondo i dati aggiornati su Booking, per le date clou della manifestazione risultano ancora disponibili 146 strutture, mentre l’88% delle sistemazioni risulta già non prenotabile per il periodo considerato. Un numero che fotografa in modo chiaro la pressione turistica sulla città dei fiori nei giorni della kermesse. Hotel, appartamenti, ville e monolocali sono stati prenotati con largo anticipo, e ciò che resta disponibile presenta prezzi tutt’altro che popolari. Eppure, rispetto agli anni passati, a sette giorni dal via della kermesse canora, non si è ancora vicini al tutto esaurito.

L’analisi delle offerte per un soggiorno di sei notti per due adulti mostra un’ampia forbice di costi. Le soluzioni più “accessibili” partono da circa 1.400-1.500 euro complessivi per piccoli appartamenti o monolocali fuori dal centro. La fascia più diffusa si colloca tra i 2.300 e i 3.500 euro per sei notti, soprattutto per bilocali e trilocali in zona centrale o vicino al mare. Nel cuore della città, a pochi metri dall’Ariston o dalle vie principali, i prezzi salgono ulteriormente. Non mancano proposte tra i 3.500 e i 5.000 euro per sei notti, mentre alcune soluzioni di pregio – attici, ville o appartamenti di ampia metratura – superano abbondantemente i 10 mila euro, con punte che arrivano oltre i 15 mila e, in un caso, oltre i 18 mila euro per l’intero periodo.

In termini medi, considerando l’offerta ancora visibile, il costo per sei notti si aggira intorno ai 2.800-3.200 euro, con una media giornaliera che oscilla tra i 450 e i 550 euro a notte. Una cifra che, suddivisa per due persone, porta il costo individuale a circa 225-275 euro a notte, ma con variazioni significative in base a posizione, metratura e servizi. La disponibilità residua riguarda in gran parte appartamenti gestiti da host privati, mentre le strutture alberghiere tradizionali in centro risultano quasi del tutto esaurite. Molte offerte riportano la dicitura “ultima camera disponibile”, segnale di un riempimento ormai prossimo alla saturazione totale.

E se le 146 strutture libere fanno notizia, il dato dell’88% di strutture non disponibili conferma un trend ormai consolidato: il Festival continua a generare un impatto diretto e immediato sul mercato immobiliare turistico cittadino. Non solo addetti ai lavori, artisti e tecnici, ma anche fan, curiosi e operatori dell’indotto contribuiscono a riempire la città ben prima dell’accensione dei riflettori.