Sanremo, prove serrate all’Ariston: già in scena Gassmann e Lamborghini. Stasera tocca ad Arisa

È quasi sera all’Ariston e la lunga giornata di prove è ormai entrata nella sua fase conclusiva. A una settimana esatta dall’inizio del Festival, gran parte della scaletta prevista dal piano di produzione di Rai 1 per oggi è già stata eseguita, con orchestra e artisti impegnati senza sosta dalle 11 del mattino.

La giornata si è aperta con Leo Gassmann, prima con il brano in gara e poi con la cover, sotto la direzione di Enrico Melozzi. Subito dopo è stata la volta di Elettra Lamborghini, impegnata sia con il pezzo in gara sia con la cover insieme a Las Ketchup. Entrambe le sessioni sono state svolte a porte chiuse, segno di un lavoro tecnico particolarmente curato, anche per la presenza di sei ballerini e di una coreografia strutturata.

Nel pomeriggio spazio a LDA e Aka 7even, con un impianto scenico importante: tamburi a terra, pianoforte e un ampio gruppo di coristi. Subito dopo Ermal Meta, che ha provato sia il brano in gara sia la cover con Dardust al pianoforte e Moog, mentre Niccolò Filippucci ha completato la sessione prima della pausa serale.

Questa sera l’Ariston si prepara ad accogliere Arisa, ultima artista in programma per le prove con orchestra. Anche per lei doppia sessione – brano in gara e cover – entrambe previste a porte chiuse, con un imponente coinvolgimento di 38 coristi per la seconda esibizione. Un numero che lascia intuire una messa in scena di grande impatto.

A sette giorni dal debutto, la macchina del Festival accelera. Gran parte delle prove artistiche è ormai alle spalle, ma è ora che si affinano i particolari. All’Ariston si lavora al millimetro: ogni entrata, ogni luce, ogni cambio di scena deve essere perfetto. Perché tra una settimana non ci saranno più margini di errore.

(Foto di Erika Bonazinga)