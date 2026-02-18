 / Sanità

Sanità | 18 febbraio 2026, 08:30

Sanremo, serata rotariana dedicata alla sanità ligure: il dottor Marino Anfosso ospite del club

Al centro dell’incontro il tema “La riforma regionale, una svolta per la sanità”

Si è svolta presso la sede del Rotary Club una nuova serata dedicata all’approfondimento dei temi di attualità che riguardano il territorio. 

Protagonista dell’incontro è stato il dottor Marino Anfosso, coordinatore di Area 1 ATS Liguria, invitato come relatore per affrontare un argomento di grande interesse pubblico: “La riforma regionale, una svolta per la sanità”.

La serata ha richiamato numerosi soci, attratti dalla possibilità di comprendere più da vicino i cambiamenti in corso nel sistema sanitario ligure. Il dottor Anfosso ha illustrato i punti principali della riforma, soffermandosi sulle ricadute organizzative, sulle nuove modalità di gestione dei servizi e sulle prospettive di miglioramento per cittadini e operatori.

