Arma di Taggia, l’ANP‑CIA si prepara alla IX Assemblea elettiva con un focus su pensioni agricole e riforma sanitaria

Si terrà venerdì 20 febbraio, alle ore 9.30, presso gli uffici della CIA di Arma di Taggia, la IX Assemblea elettiva dell’ANP – Associazione Nazionale Pensionati della CIA.

Un appuntamento particolarmente atteso, che riunirà soci e rappresentanti del territorio per discutere le principali questioni che riguardano il mondo dei pensionati agricoli.

Al centro dei lavori ci sarà innanzitutto il tema delle pensioni agricole, una questione che l’associazione considera prioritaria. Molti trattamenti, infatti, risultano ancora al di sotto del minimo stabilito dalla Carta Sociale Europea, una condizione che continua a penalizzare migliaia di ex lavoratori del settore primario. L’assemblea sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione, analizzare i dati aggiornati e definire le proposte da portare ai tavoli istituzionali.

Altro argomento di grande interesse sarà l’applicazione sul territorio della nuova riforma sanitaria regionale, una trasformazione che sta ridisegnando l’organizzazione dei servizi e che coinvolge direttamente la popolazione anziana. I pensionati approfondiranno gli effetti concreti della riforma, le criticità emerse e le prospettive future, con particolare attenzione all’assistenza territoriale e alla rete dei servizi socio‑sanitari.

L’assemblea elettiva rappresenterà inoltre un momento di confronto interno, utile a rinnovare gli organi associativi e a definire le linee di lavoro per il prossimo triennio. Un appuntamento che conferma il ruolo dell’ANP‑CIA come punto di riferimento per la tutela dei diritti dei pensionati e per la valorizzazione del mondo agricolo.