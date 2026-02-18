Sanremo, stop alle rimozioni per il lavaggio strade durante il Festival

In occasione del Festival della Canzone Italiana, il Corpo di Polizia Locale di Sanremo attua una modifica temporaneamente ai servizi di viabilità cittadina.

Da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo, infatti, sarà sospeso il servizio di rimozione dei veicoli previsto per il consueto lavaggio delle strade.

La decisione arriva per agevolare residenti, lavoratori e visitatori durante la settimana più intensa dell’anno, quando la città vive un afflusso straordinario di pubblico e mezzi. La sospensione riguarda l’intero periodo del Festival e si applica alle zone in cui normalmente è attivo il divieto di sosta con rimozione per la pulizia meccanizzata.

La Polizia Locale invita comunque gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a mantenere comportamenti corretti, ricordando che restano in vigore tutte le altre disposizioni relative alla circolazione e alla sicurezza stradale.

Un provvedimento che, come ogni anno, mira a garantire una gestione più fluida della mobilità cittadina durante la kermesse, riducendo disagi e facilitando gli spostamenti in un periodo di grande affluenza.