Attualità | 18 febbraio 2026, 09:32

Sanremo, stop alle rimozioni per il lavaggio strade durante il Festival

La Polizia Locale sospende il servizio da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo

In occasione del Festival della Canzone Italiana, il Corpo di Polizia Locale di Sanremo attua una modifica temporaneamente ai servizi di viabilità cittadina. 

Da domenica 22 febbraio a domenica 1° marzo, infatti, sarà sospeso il servizio di rimozione dei veicoli previsto per il consueto lavaggio delle strade.

La decisione arriva per agevolare residenti, lavoratori e visitatori durante la settimana più intensa dell’anno, quando la città vive un afflusso straordinario di pubblico e mezzi. La sospensione riguarda l’intero periodo del Festival e si applica alle zone in cui normalmente è attivo il divieto di sosta con rimozione per la pulizia meccanizzata.

La Polizia Locale invita comunque gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica e a mantenere comportamenti corretti, ricordando che restano in vigore tutte le altre disposizioni relative alla circolazione e alla sicurezza stradale.

Un provvedimento che, come ogni anno, mira a garantire una gestione più fluida della mobilità cittadina durante la kermesse, riducendo disagi e facilitando gli spostamenti in un periodo di grande affluenza.

