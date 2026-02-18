Piazzale del Borgo, lavori quasi conclusi e preoccupazione per le barriere architettoniche ma saranno tutte rispettate (Foto)

Stanno per terminare i lavori di restyling del piazzale del Borgo, popoloso quartiere di Sanremo. Ma, molti residenti e semplici passanti ci hanno segnalato quanto poi evidenziato dal nostro obiettivo, ovvero il mancato abbattimento delle barriere architettoniche in alcuni punti del nuovo marciapiedi. Ma non è proprio così, perchè si tratta semplicemente dell'avanzamento dei lavori che prevedono l'installazione di un passaggio pedonale rialzato per limitare le velocità.

In pratica, una volta installato il nuovo passaggio pedonale la barriera architettonica sarà abbattuta nella zona all'incrocio con via Pietro Agosti. I lavori al Borgo riguardano un rifacimento molto importante, per un importo totale di 547 mila euro, volto a migliorare l’organizzazione urbana e la qualità della vita di tutti gli abitanti. La rassicurazione arriva direttamente dall'assessore ai lavori pubblici, Massimo Donzella, che ha avuto conferma direttamente dal progettista.

Il progetto, avviato dall’amministrazione Biancheri, consiste infatti in una riqualificazione estetica e funzionale, con elementi di arredo urbano e inserimento di verde pubblico. La pratica è seguita dal sindaco Alessandro Mager e dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella e prevede un ridisegno globale di tutta l’area, con l’implementazione dello spazio a servizio dei cittadini ed una maggiore qualità delle aree pubbliche, una riorganizzazione dell’infrastruttura stradale ed un miglioramento della sicurezza. Il progetto è finalizzato anche alla riduzione della velocità di attraversamento e di immissione dei veicoli, alla messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali, nonché all’incremento delle aree pedonali e di sosta.

Un altro intervento riguarda la riqualificazione estetica e funzionale di un’area verde, al di sotto della strada, in prossimità dell’incrocio al termine di via Pietro Agosti. Il progetto prevede un reinserimento dell’area nel contesto urbanistico, attraverso la creazione di due quote differenti con nuova pavimentazione, elementi di arredo e verde pubblico.