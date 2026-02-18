Ventimiglia: domani prevista l'interruzione del servizio idrico a Grimaldi, Mortola e Corso Montecarlo

Rivieracqua informa che nella giornata di domani verrà effettuato un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete di distribuzione idrica in località Grimaldi, nel Comune di Ventimiglia. Per consentire l’esecuzione dei lavori, a partire dalle 9 sarà necessaria l’interruzione del servizio idrico nelle seguenti zone di Grimaldi, Mortola e Corso Montecarlo.
L’erogazione verrà ripristinata non appena l’intervento sarà concluso. Rivieracqua invita i residenti a predisporre adeguate scorte d’acqua e a prestare attenzione a eventuali cali di pressione nelle ore successive al ripristino del servizio.