Ventimiglia, la Croce Verde Intemelia apre le candidature al Servizio Civile 2026

Proseguono presso la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia le accettazioni delle domande per il Servizio Civile 2026, con scadenza fissata alle ore 14 dell’8 aprile. Sono cinque i posti disponibili per giovani motivati, desiderosi di mettersi in gioco e vivere un’esperienza formativa al servizio della comunità.
Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: ciò che conta è la passione per l’aiuto agli altri, la disponibilità a lavorare in squadra e la voglia di crescere sia a livello personale che professionale. I requisiti per partecipare sono:
- età compresa tra 18 e 28 anni,
- motivazione e impegno,
- disponibilità a dedicare 12 mesi al Servizio Civile,
- possesso dello SPID.
Il progetto garantisce ai volontari un percorso completo, che unisce formazione, pratica e riconoscimenti ufficiali:
- Formazione professionale: almeno 80 ore dedicate al soccorso sanitario, alla gestione delle emergenze e al supporto alla comunità.
- Esperienza sul campo: partecipazione attiva alle attività quotidiane dell’associazione.
- Compenso mensile di circa 520 euro.
- 25 ore settimanali, per conciliare servizio e altri impegni.
- Crediti formativi e attestato di partecipazione.
- Riconoscimento delle competenze acquisite.
- Valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici, con valore equiparato al servizio prestato nella Pubblica Amministrazione.
- Riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile.
Un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del volontariato e del soccorso, costruire relazioni significative e contribuire al benessere della propria comunità.