Ventimiglia, la Croce Verde Intemelia apre le candidature al Servizio Civile 2026

Cinque posti disponibili per giovani tra 18 e 28 anni: formazione, esperienza sul campo e compenso mensile

Proseguono presso la Croce Verde Intemelia di Ventimiglia le accettazioni delle domande per il Servizio Civile 2026, con scadenza fissata alle ore 14 dell’8 aprile. Sono cinque i posti disponibili per giovani motivati, desiderosi di mettersi in gioco e vivere un’esperienza formativa al servizio della comunità.

Non è richiesta alcuna esperienza pregressa: ciò che conta è la passione per l’aiuto agli altri, la disponibilità a lavorare in squadra e la voglia di crescere sia a livello personale che professionale. I requisiti per partecipare sono:

  • età compresa tra 18 e 28 anni,
  • motivazione e impegno,
  • disponibilità a dedicare 12 mesi al Servizio Civile,
  • possesso dello SPID.

Il progetto garantisce ai volontari un percorso completo, che unisce formazione, pratica e riconoscimenti ufficiali:

  • Formazione professionale: almeno 80 ore dedicate al soccorso sanitario, alla gestione delle emergenze e al supporto alla comunità.
  • Esperienza sul campo: partecipazione attiva alle attività quotidiane dell’associazione.
  • Compenso mensile di circa 520 euro.
  • 25 ore settimanali, per conciliare servizio e altri impegni.
  • Crediti formativi e attestato di partecipazione.
  • Riconoscimento delle competenze acquisite.
  • Valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici, con valore equiparato al servizio prestato nella Pubblica Amministrazione.
  • Riserva del 15% dei posti nei concorsi pubblici per chi ha svolto il Servizio Civile.

Un’opportunità concreta per avvicinarsi al mondo del volontariato e del soccorso, costruire relazioni significative e contribuire al benessere della propria comunità.

