Arma di Taggia, slitta l’avvio dei laboratori al “nuovo” Ruffini: studenti senza attività pratiche, genitori preoccupati

L’avvio delle lezioni dell’Istituto Alberghiero “Ruffini” nella nuova sede delle ex Caserme Revelli di Arma di Taggia continua a far discutere. A tre mesi dall’inizio dell’anno scolastico, gli studenti non hanno ancora potuto svolgere le attività pratiche nei laboratori della struttura, attesi come tassello fondamentale del loro percorso formativo. Le famiglie si aspettavano un’inaugurazione a settembre, ma la situazione, denunciano, è identica a quella dei mesi scorsi. E ora cresce l’attesa per capire se il trasferimento potrà davvero concretizzarsi all’inizio del nuovo anno.

“La mancata consegna dei laboratori sta influendo negativamente sulla preparazione dei nostri ragazzi”, spiega il genitore di uno studente. “Siamo indignati: gli alunni non hanno ancora potuto svolgere le ore previste di laboratorio, parte essenziale e integrante del corso di studi, che finora si è limitato quasi interamente alla teoria”. Il punto critico riguarda lo stato della nuova struttura: per la Provincia di Imperia, ente proprietario dell’immobile, i lavori sono terminati e gli spazi sarebbero già idonei a ospitare le attività didattiche. In queste settimane diversi tecnici provinciali, insieme al personale dell’istituto, hanno effettuato sopralluoghi che hanno evidenziato soltanto alcune rifiniture da completare.

Nulla, assicurano dalla Provincia, che impedisca l’inizio delle lezioni nei nuovi locali. “A parte qualche dettaglio, che non incide sulla funzionalità essenziale del servizio, la struttura è pronta”, confermano dagli uffici competenti. Una posizione diversa da quella della dirigente scolastica, Maria Grazia Blanco, che frena sull’immediata apertura: “Manca ancora della documentazione che certifichi la piena funzionalità dei laboratori e in questi giorni si sta ultimando il posizionamento di alcune attrezzature. La scuola non può prendere in carico il plesso se non è tutto a norma di legge. Noi continuiamo a sollecitare, ma finché non avremo tutte le garanzie non possiamo trasferire gli studenti”. La dirigente garantisce però che, una volta superato lo stallo, l’istituto recupererà il tempo perduto: “Con il nuovo anno potenzieremo le attività laboratoriali per consentire agli studenti di recuperare le ore mancanti, che sinora sono state compensate con la teoria in classe”.

La speranza è che le prossime settimane possano portare la svolta attesa e permettere finalmente agli allievi del Ruffini di entrare nei laboratori delle ex Caserme Revelli, cuore del loro percorso professionale.