Dal fascino di Venise Parade al teatro, dalla musica alla letteratura: ecco casa fare e vedere nel primo weekend di febbraio in provincia di Imperia

Il primo weekend di febbraio arriva con il Carnevale che bussa alle porte, portando quell’atmosfera sospesa tra gioco e tradizione che da sempre accompagna questo periodo dell’anno. E proprio il Carnevale apre il sipario sul sabato sanremese con “Venise Parade”, una sfilata che negli ultimi anni è diventata uno degli appuntamenti più fotografati di questo periodo dell'anno. I costumi ottocenteschi, realizzati da atelier specializzati e appassionati di rievocazioni storiche, trasformano il centro in un piccolo teatro all’aperto: Marie Antoinette, Sissi, dame e ufficiali attraversano via Matteotti come in un 'tableau vivant', tra il Casinò e l’Ariston, riportando alla memoria le atmosfere dei grandi balli europei.

Un filo ideale collega la parata al grande evento serale, il Gran Ballo – “Dalla Corte di Versailles a Vienna”, che al Grand Hotel Des Anglais ripropone le danze codificate delle corti imperiali. L’accoglienza in costume, il buffet “della Corte”, il celebre brindisi “Libiam nei lieti calici” e il “Gran Ballo delle Epoche” sono curati da compagnie specializzate nella danza storica, che da anni lavorano per riportare in vita minuetti, valzer e quadriglie con rigore filologico e un tocco di spettacolarità. Un appuntamento che richiama appassionati da tutta la regione e che, insieme alla parata, segna il cuore mondano del fine settimana.

La cultura si sposta poi a Cervo, dove la rassegna “Cervo in Blu d’Inchiostro”, in programma questo pomeriggio, continua a confermarsi come uno degli appuntamenti letterari più raffinati del Ponente. Ospite della giornata è Laura Guglielmi, giornalista, scrittrice e studiosa di figure femminili dimenticate o marginalizzate dalla storia. Il suo libro dedicato a Lady Constance Wilde – moglie di Oscar Wilde, donna colta e anticonformista – è un ritratto che intreccia biografia, società vittoriana e diritti delle donne. L’Oratorio di Santa Caterina, con i suoi affreschi e la sua acustica intima, diventa la cornice ideale per un incontro che unisce letteratura e memoria.

A Imperia, la musica si fa solidarietà con il concerto del Parr Rock Choir, un coro che negli anni ha costruito un repertorio capace di attraversare la canzone d’autore italiana con arrangiamenti corali moderni e coinvolgenti. L’evento, organizzato dal Lions Club Imperia La Torre, sostiene iniziative benefiche del territorio e richiama sempre un pubblico numeroso, attratto dalla forza emotiva del canto corale. L’appuntamento è alle 21 presso l’Auditorium della Camera di Commercio

Il teatro, come spesso accade nei mesi invernali, si diffonde in tutta la provincia. A Pieve di Teco, il Teatro Salvini – uno dei più piccoli teatri all’italiana d’Europa, gioiello architettonico dell’Ottocento – ospita sabato il Peppe Voltarelli Show, un viaggio tra canzone d’autore, teatro-canzone e ironia calabrese. Voltarelli, già leader de Il Parto delle Nuvole Pesanti, porta sul palco un repertorio che mescola dialetto, storie di confine e musica mediterranea. Il teatro torna poi protagonista domenica con “Guitar Story”, un racconto musicale che attraversa secoli di storia della chitarra, dai primi strumenti a corde pizzicate fino al rock contemporaneo.

A Bordighera, la stagione “Fughe di Teatro… e di Umorismo” prosegue domenica alle ore 18 con Ti ho sposato per allegria di Natalia Ginzburg, una commedia che, dietro la leggerezza, nasconde una riflessione profonda sui rapporti umani. Sul palco Giampiero Ingrassia e Marianella Bargilli, coppia affiatata che porta in scena un testo che ha fatto la storia del teatro italiano del Novecento.

Gli altri appuntamenti del weekend

Il sabato sanremese offre anche un tuffo nella musica antica con “Il Barocco (quasi) senza Vivaldi”, un concerto che propone pagine meno note del Settecento europeo, con il violoncellista Mariano Dapor impegnato in un repertorio che valorizza autori come Monn e Deprez. Un’occasione per scoprire un barocco diverso, più intimo e meno celebrato, nella cornice raccolta dell’ex Oratorio di Santa Brigida.

Sempre a Sanremo, la sera si sposta verso l’alto, a San Romolo, dove l’associazione Stellaria propone “Alla ricerca di Urano”, un’osservazione guidata che permette di scoprire uno dei pianeti più affascinanti del sistema solare, insieme alle nebulose e agli ammassi stellari tipici del cielo invernale. Un’esperienza che unisce divulgazione e poesia, soprattutto per chi non ha mai osservato il cielo con un telescopio professionale.

A Imperia, oltre al concerto solidale, il pomeriggio di sabato propone un nuovo appuntamento del ciclo “Quaestiones disputatae”, dedicato alla lingua che cambia e alle identità di genere, un tema che negli ultimi anni ha animato dibattiti accademici e sociali. Appuntamento alle 17 presso la Libreria ‘Ragazzi’.

Al MACI prosegue il workshop di teatrodanza “Gesto ed espressione”, che mette in dialogo corpo e opere d’arte contemporanea, mentre il Teatro dell’Attrito ospita “Auguri per i 18”, spettacolo che intreccia musica e riflessioni politiche e sociali.

L’entroterra si anima con la commedia “Corti sul filo” al Teatro Concordia di Diano Castello messa in scena dalla compagnia ‘Teatro D’Asporto’ di Cipressa.

Quando per comporre un numero telefonico bisognava far girare un disco inserendo il dito nei fori numerati, quando si aspettava in casa una chiamata importante, pronti ad alzare la cornetta. In questo tempo dove tutto era piu lento e forse l’umanità era ancora libera, si ambientano i nostri corti: tre storie originali intriganti , tra colpi di scena e poesia, tre storie diverse legate a un Filo.

Mentre a Dolceacqua il Carnevale prende forma con animazioni, coriandoli, pentolaccia e gonfiabili per i più piccoli, in una piazza Mauro che ogni anno si riempie di famiglie e colori.

La domenica porta con sé altri momenti di festa: a Santo Stefano al Mare arriva il Carnevale delle Meraviglie, tra magia, bolle giganti e truccabimbi, mentre a San Lorenzo al Mare il Teatro dell’Albero propone “Il pianeta lo salvo io!”, spettacolo per famiglie dedicato all’educazione ambientale. A Imperia, Villa Grock si trasforma in un percorso giocoso con il Carnevale di risate, tra enigmi, maschere e laboratori creativi, mentre Lo Spazio Vuoto di Imperia ospita “Bis. Bergallo io sono” con protagonista Alessandro Bergallo.

Una serata originale in cui lo show-man genovese interagisce costantemente con il pubblico che sollecita suoi pezzi, le sue performance, le sue canzoni, le sue storie e le sue esibizioni in una esaltante cavalcata dialettica, ogni volta necessariamente e obbligatoriamente diversa.

Sempre a Imperia il Teatro dell’Attrito presenta “Triquadro”, spettacolo teatrale sul tema dell'infanzia ispirato ai quadri del pittore Italo Cammarata.

La chiusura del weekend: la Candelora

A completare il quadro, come un rito che unisce comunità e tradizione, domenica l’entroterra si dà appuntamento a Montegrosso Pian Latte per la Fiera della Candelora, una delle fiere invernali più antiche della valle. Le sue origini affondano nella tradizione contadina: la Candelora segnava il passaggio simbolico dall’inverno alla luce, un momento in cui si benedicevano candele e si facevano previsioni sul clima dei mesi successivi. Oggi la fiera mantiene il suo carattere popolare con il mercatino, gli artigiani all’opera, il presepe a grandezza naturale e lo street food dedicato alla cucina bianca, patrimonio gastronomico dell’Alta Valle Arroscia. La musica itinerante della Miki Folk Band accompagna una giornata che profuma di montagna, di legno, di erbe e di tradizioni antiche, perfetta per chiudere un fine settimana che anticipa il clima festoso del Carnevale e racconta, ancora una volta, la ricchezza culturale e sociale del nostro territorio.

Per conoscere nel dettaglio luoghi e orari degli eventi proposti e di molti altri consultare l’Agenda Manifestazioni.

Gli eventi della Costa Azzurra

Gli eventi della Provincia di Savona

Gli eventi della Provincia di Cuneo