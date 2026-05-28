Vallecrosia in Fiore, cena di gala inaugura il ritorno della storica esposizione florovivaistica

Una cena di gala per celebrare il ritorno di una tradizione storica e presentare ufficialmente alla città la prima edizione di “Vallecrosia in Fiore – Fiori, Piante, Natura e Benessere”, il nuovo progetto promosso dal Comune di Vallecrosia al Mare che riporta in vita, in una veste completamente rinnovata, la storica esposizione florovivaistica cittadina a quarant’anni dall’ultima edizione del 1986.

L’appuntamento inaugurale sarà questa sera alle 19 con la cena di gala “I Fiori nel Piatto”, ideata e realizzata in collaborazione con l’Istituto CNOS-FAP di Vallecrosia al Mare. L’evento rappresenta il primo momento ufficiale della manifestazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e dall’assessore Rosella Muratore, con l’obiettivo di valorizzare la tradizione floricola del territorio attraverso un format contemporaneo dedicato a natura, cultura e benessere.

La manifestazione vera e propria si svolgerà nel mese di settembre e sarà articolata in due percorsi principali. Il primo, di carattere storico-culturale, sarà ospitato nella Sala Polivalente “G. Natta”, dove verrà allestita una mostra dedicata alla storia floricola locale. Il secondo percorso, di tipo esperienziale, animerà invece i giardini della Casa Valdese con mercatini artigianali, show cooking, incontri culturali e attività legate alle discipline olistiche. Grande attenzione sarà riservata ai temi della sostenibilità, della valorizzazione del territorio e della cucina a base di fiori eduli ed erbe aromatiche, elementi che caratterizzeranno l’intero progetto.

“Vallecrosia al Mare vanta una grande tradizione floricola – sottolinea l’assessore Rosella Muratore – e con questa prima edizione vogliamo trasformarla in un’esperienza moderna capace di unire identità, cultura e benessere, coinvolgendo operatori, artigiani e produttori locali in un progetto destinato a crescere negli anni”. “Vallecrosia in Fiore” si propone così come un nuovo punto di partenza per il territorio, capace di unire memoria e innovazione attraverso il linguaggio universale dei fiori.

Alla realizzazione dell’evento collaborano inoltre diverse realtà del territorio: Azienda Agricola e Vitivinicola Ka Manciné, Azienda Agricola Fiori di Castel d’Appio, Azienda Agricola Campo dell’Oste – Isos, Riso Carnaroli, Azienda Agricola A Trincea e Roberto Rondelli Vini.