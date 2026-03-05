Vendita abusiva di mimosa e fiori recisi: Confcommercio Federfiori Imperia aderisce alla campagna nazionale contro l’illegalità

Anche Confcommercio Federfiori della Provincia di Imperia aderisce e sostiene la campagna nazionale promossa contro ogni forma di abusivismo commerciale legata alla vendita di mimosa e di altri fiori recisi da parte di soggetti non autorizzati.

Un fenomeno che, secondo l’associazione di categoria, rappresenta un grave danno per le imprese regolari del settore florovivaistico e per i fioristi che operano quotidianamente nel pieno rispetto delle norme fiscali, amministrative e sanitarie. L’abusivismo, infatti, alimenta una concorrenza sleale e contribuisce alla diffusione di illegalità, penalizzando chi investe in qualità, sicurezza e legalità.

Il presidente di Confcommercio Federfiori della Provincia di Imperia, Silvio Bregliano, ribadisce l’importanza di tutelare le aziende che lavorano correttamente e di garantire ai consumatori prodotti sicuri, tracciabili e conformi alle normative vigenti.

Allo stesso tempo, l’associazione richiama l’attenzione sull’esigenza di controlli efficaci e costanti da parte delle autorità competenti, soprattutto nei periodi di maggiore richiesta come le ricorrenze legate alla mimosa.