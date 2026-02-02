 / Eventi

Eventi | 02 febbraio 2026, 13:27

Piero Cassano premiato al Press Golden Gala 2026: al maestro dei Matia Bazar il “DietroLeQuinte” durante la settimana del Festival

Il compositore genovese sarà ospite d’onore il 23 febbraio al Victory Morgana di Sanremo per ricevere il riconoscimento che celebra una carriera straordinaria tra Matia Bazar, Ramazzotti e mezzo secolo di musica italiana

Piero Cassano premiato al Press Golden Gala 2026: al maestro dei Matia Bazar il “DietroLeQuinte” durante la settimana del Festival

In occasione della 76ª edizione del Festival della Canzone Italiana, lunedì 23 febbraio (ore 20.00) presso il Victory Morgana di Sanremo (Corso Trieste 13, provincia di Imperia), Piero Cassano, autore, produttore, compositore e storico co-fondatore dei Matia Bazar, sarà ospite del PRESS GOLDEN GALA, durante il quale riceverà il prestigioso PREMIO “DietrLeQuinte” 2026. L’evento, uno degli appuntamenti collaterali più rilevanti della kermesse canora, giunto alla sua 16ª edizione, è patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla Regione Liguria, promosso dall’Associazione Cultura & Spettacolo SanremoInTheWorld e organizzato da Manuela Poletti, con la direzione artistica di Ilio Masprone.

Il Premio “DietroLeQuinte” – rende omaggio a personalità spesso lontane dai riflettori e che hanno contribuito in modo determinante a scrivere la storia della musica italiana – è stato conferito all’unanimità dalla Commissione del Press Golden Gala, presieduta dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, a Piero Cassano, per celebrarne la straordinaria carriera artistica e la qualità del suo lavoro come autore e compositore.

L’ingresso alla serata è su prenotazione, chiamando il seguente numero: +39 335 606 0633.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium