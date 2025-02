Festival di Sanremo: costerà 90mila euro lo spettacolo di domenica sul porto, tutto a carico di Costa Crociere

E' Costa Crociere a farsi carico dello show che, domenica prossima, darà simbolicamente il via alla settimana sanremese più intensa e mediatica dell'anno, quella del Festival. La compagnia di navigazione ha infatti accettato di sottoscrivere una convenzione con il Comune per accollarsi le spese dell'evento, nell'ambito delle iniziative a cornice della gara canora e in forza degli accordi di partnership con Rai Pubblicità. L'impegno finanziario si basa sul ritorno in rada di Costa Toscana, che parteciperà alla cerimonia inaugurale sulla falsariga di quanto accaduto nelle ultime edizioni della kermesse.

La nave ammiraglia della società genovese arriverà nelle acque di Sanremo domenica mattina e alle 18,30 sarà parte integrante dello spettacolo piromusicale che “accenderà” l'area portuale e dintorni, con suggestiva illuminazione scenografica della diga foranea. Soltanto per i fuochi d'artificio e la loro colonna sonora si spenderanno circa 44 mila euro, mentre per “accendere” il molo di porto vecchio (fino a sabato 15) e il conseguente spettacolo luminoso 41 mila euro. E altri 6 mila euro sono previsti per il piano sicurezza. Il preventivo, tutto compreso, è di 91 mila euro abbondanti. Tutto a carico di Costa Crociere, secondo l'accordo raggiunto con l'assessorato al turismo e manifestazioni, guidato da Alessandro Sindoni. Dopo l'opening show, la nave riprenderà il largo per una crociera nel Mediterraneo e ritornerà in rada venerdì, per partecipare alla fase finale del 75° Festival.