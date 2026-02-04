Prestiti e cessioni del quinto: nell'imperiese tassi in calo nel 2025, richiedenti più giovani e importi tra i più contenuti

Il 2025 si conferma un anno favorevole per il mercato dei finanziamenti, con tassi di interesse in discesa e una maggiore accessibilità al credito anche in provincia di Imperia, che mostra caratteristiche peculiari rispetto al resto della Liguria. Sul fronte dei prestiti personali, Imperia si distingue per l’età media più bassa dei richiedenti della regione, pari a 43 anni e 3 mesi, un dato che evidenzia una maggiore propensione al credito da parte delle fasce più giovani della popolazione. La durata media dei finanziamenti si attesta su 5 anni e 7 mesi, in linea con il valore più alto registrato a livello regionale.

Per quanto riguarda le cessioni del quinto, anche nel 2025 i dipendenti privati rappresentano la quota principale delle richieste, confermando una tendenza ormai consolidata. In provincia di Imperia, però, si registra l’importo medio richiesto più basso della Liguria, pari a 19.419 euro, a fronte di una media regionale superiore ai 21 mila euro. Un dato che suggerisce una maggiore prudenza negli importi finanziati. Interessante anche il profilo anagrafico dei richiedenti di cessione del quinto: Imperia, insieme a Genova, presenta i richiedenti più giovani della regione, con un’età media di 48 anni e 3 mesi, ben al di sotto di province come Savona, dove si superano i 55 anni.

Nel complesso, il quadro che emerge è quello di una provincia in cui l’accesso al credito resta dinamico, con importi più contenuti ma una platea di richiedenti più giovane, che beneficia di un contesto generale di tassi in calo e condizioni più favorevoli rispetto agli anni precedenti.