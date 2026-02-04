Sanremo: delega delle funzioni dirigenziali del Settore Imprese e Territorio, incarico semestrale all’ingegner Brancatisano

Il Comune di Sanremo ha disposto la delega delle funzioni dirigenziali del Settore Imprese e Territorio all’ing. Giovanni Brancatisano per un periodo di sei mesi, fino al 31 luglio. Il provvedimento si inserisce nel percorso di riorganizzazione conseguente alla revoca dell’incarico dirigenziale al Settore Imprese e Territorio all’ing. Giambattista Maria Miceli e al contestuale affidamento della direzione del settore ad interim al Segretario Generale, dott.ssa Monica Di Marco. In questa fase transitoria, l’Amministrazione ha ritenuto necessario individuare una figura tecnica specializzata per assicurare un’efficace gestione delle attività del settore.

L’ing. Brancatisano, titolare di incarico di Elevata Qualificazione, è stato individuato in quanto in possesso delle conoscenze e competenze professionali richieste per l’esercizio delle funzioni delegate. La delega comprende tutte le funzioni dirigenziali afferenti al Settore Imprese e Territorio, con la sola esclusione delle competenze espressamente non delegabili per legge. Il provvedimento non comporta impegni di spesa ed è immediatamente esecutivo. L’atto rappresenta una misura volta a garantire continuità amministrativa ed efficienza operativa in attesa dell’individuazione del dirigente titolare tramite procedura concorsuale o altro strumento previsto dalla normativa vigente.