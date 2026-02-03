Prefettura di Imperia: incontro tra il Prefetto e il nuovo Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco

Il Prefetto di Imperia ha incontrato questa mattina il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’architetto Gian Carlo Paternò, insediatosi lo scorso 31 gennaio in successione all’ingegnere Amedeo Pappalardo.

Nel corso del colloquio, il Prefetto ha rivolto al Comandante Paternò i propri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico, esprimendo piena fiducia nelle sue competenze e nel suo impegno. «Sono certo che professionalità, dedizione e senso del dovere guideranno l’azione del nuovo Comandante nell’assolvimento delle funzioni affidategli», ha sottolineato.

L’incontro è stato anche l’occasione per ribadire la piena e costante collaborazione tra la Prefettura e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, elemento fondamentale per assicurare un’efficace risposta alle esigenze di sicurezza e tutela del territorio dell’intera provincia di Imperia.