La scuola di danza 'Dance in Motion' ancora sul podio: tre premi a Montecatini per la scuola sanremese

Ancora successi per la scuola di danza Dance in Motion di Sanremo al concorso coreografico di Montecatini terme domenica 1 febbraio

Nella categoria solisti Modern kids la ballerina Amelia Azarova ha ottenuto il terzo posto e una borsa di studio per stage estivi e nella categoria gruppi contemporaneo Kids il gruppo laboratorio children ha ottenuto il secondo posto con la coreografia FIGLIE DELLA TEMPESTA . E per finire il gruppo 3’ corso ha ottenuto il secondo posto nella categoria gruppi kids Modern con la coreografia CARAVAN.

Ottime anche le performance degli altri gruppi in concorso ( 4’ corso, Intermedio e Avanzato) e degli assoli di Teodora Petrillo, Stella Giovinazzo, Elisabetta Corte, Alice De Vincentiis, Carlotta Ghione, Giada Caridi, Nina Mesto e della coppia Ilary Sablone e Nicole Conte. Le direttrici artistiche Simona e Chiara sono molto soddisfatte dei risultati ottenuti e sono sempre più convinte che ogni concorso resta un momento di condivisione nella danza.