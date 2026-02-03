 / Attualità

Attualità | 03 febbraio 2026, 14:30

La scuola di danza 'Dance in Motion' ancora sul podio: tre premi a Montecatini per la scuola sanremese

Azarova terza tra le soliste Modern Kids, doppio secondo posto per i gruppi “Figlie della Tempesta” e “Caravan”. Ottime prove per tutti gli allievi: «Ogni concorso è condivisione», dicono le direttrici Simona e Chiara

Ancora successi per la scuola di danza Dance in Motion di Sanremo al concorso coreografico di Montecatini terme domenica 1 febbraio 

Nella categoria solisti Modern kids la ballerina Amelia Azarova ha ottenuto il terzo posto e una borsa di studio per stage estivi  e nella categoria gruppi contemporaneo Kids  il gruppo laboratorio children  ha ottenuto il secondo posto con la coreografia FIGLIE DELLA TEMPESTA . E per finire il gruppo 3’ corso ha ottenuto il secondo posto nella categoria gruppi kids Modern con la coreografia CARAVAN. 

Ottime anche le performance degli altri gruppi in concorso ( 4’ corso, Intermedio e Avanzato) e degli assoli di Teodora Petrillo, Stella Giovinazzo, Elisabetta Corte, Alice De Vincentiis, Carlotta Ghione, Giada Caridi, Nina Mesto e della coppia Ilary Sablone e Nicole Conte. Le direttrici artistiche Simona e Chiara sono molto soddisfatte dei risultati ottenuti e sono sempre più convinte che ogni concorso resta un momento di condivisione nella danza.

