Sanremo, domenica 1° marzo Messa di Tricesimo per Giuseppe Gavino: i familiari ringraziano tutti i partecipanti alla cerimonia

I familiari di Giuseppe Gavino, scomparso a 87 anni, esprimono sentiti ringraziamenti a tutti coloro che hanno partecipato con affetto e vicinanza alla cerimonia funebre celebrata in suo ricordo.

In memoria del loro caro, i congiunti annunciano che domenica 1 marzo alle 10 nella storica Concattedrale di San Siro di Sanremo si terrà una Messa di Tricesimo, un momento di preghiera e ricordo che prosegue il percorso di commiato e riunisce nuovamente amici e parenti.

La celebrazione sarà occasione per onorare la figura di Gavino e condividere un momento di raccoglimento nella comunità che lo ha stimato. I familiari ringraziano fin d’ora chi parteciperà a questa nuova commemorazione.