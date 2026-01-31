Sanremo piange Giuseppe Gavino: scomparso a 87 anni, l’ultimo saluto lunedì nella Concattedrale di San Siro

Sanremo è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Gavino, venuto a mancare all’età di 87 anni presso l’ospedale civile della città, circondato dall’affetto dei suoi cari. A darne il doloroso annuncio sono la moglie Angela, la figlia Barbara con Alessandro, l’adorato nipote Federico, la cognata Ninetta, il cognato Toni, le affezionate Simona e Dina, insieme ai nipoti, ai parenti e a tutti gli amici che lo hanno conosciuto e stimato.

La cerimonia funebre si terrà lunedì prossimo alle 15.30 nella Concattedrale di San Siro in Sanremo. Al termine della funzione, il corteo proseguirà verso il Tempio crematorio di Valle Armea. Nel rispetto della volontà della famiglia, si chiede di non inviare fiori, ma di destinare eventuali offerte a opere di bene a favore del Piccolo Cottolengo di Don Orione. I familiari ringraziano anticipatamente quanti si uniranno in preghiera e parteciperanno al dolore condiviso.