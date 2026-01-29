Sanremo, Polizia Penitenziaria sventa droga e cellulare in carcere: il SAPPE elogia la brillante operazione

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria esprime il proprio compiacimento per una duplice e significativa operazione portata a termine dalla Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di Sanremo, a conferma dell’elevata professionalità del personale. Nei giorni scorsi, grazie alla scrupolosa attenzione degli agenti addetti ai colloqui, coordinati dal preposto e dal responsabile dell’area, è stato impedito l’ingresso in istituto di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente. Un risultato che testimonia l’efficacia dei controlli e la competenza operativa degli operatori.

Nella giornata odierna, durante una perquisizione ordinaria, gli agenti hanno inoltre rinvenuto un telefono cellulare completo di caricabatterie, abilmente occultato dietro un battiscopa, oggetto severamente vietato all’interno della struttura penitenziaria. Ancora una volta, l’azione della Polizia Penitenziaria ha consentito di tutelare sicurezza, ordine e legalità all’interno dell’istituto, contrastando traffici illeciti e comportamenti irregolari. Il Segretario Provinciale del SAPPE, Giuseppe Giangrande, ha rivolto un sentito plauso a tutti gli operatori coinvolti, sottolineando l’impegno quotidiano profuso nella salvaguardia della sicurezza interna.

«Auspico che la Direzione dell’Istituto – dichiara Vincenzo Tristaino, Segretario Nazionale del SAPPE – voglia riconoscere formalmente l’operato degli agenti interessati attraverso una nota di compiacimento e la promozione di una proposta di lode ministeriale, quale giusto e doveroso riconoscimento per l’eccellente servizio reso».