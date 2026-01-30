Rocchetta Nervina, allerta lupi: il sindaco Claudio Basso avvisa la cittadinanza

Cresce l’attenzione a Rocchetta Nervina per la presenza sempre più frequente dei lupi nelle immediate vicinanze del centro abitato. Con un avviso ufficiale diffuso dal Comune, il sindaco Claudio Basso ha invitato la popolazione alla massima prudenza, alla luce dei recenti avvicinamenti dei lupi alle abitazioni e di alcuni attacchi che hanno colpito animali domestici più deboli.

Nel documento si sottolinea come, negli ultimi tempi, i lupi siano stati avvistati più volte nelle zone prossime al centro abitato, una situazione che non rappresenta un episodio isolato ma che si inserisce in un contesto più ampio: gli avvistamenti di lupi nell’entroterra imperiese restano numerosi e costanti, soprattutto nelle aree montane e collinari.

Per questo motivo, l’amministrazione comunale consiglia fortemente di non lasciare animali domestici liberi o incustoditi, con particolare attenzione alle ore notturne, quando il rischio di incontri o attacchi risulta maggiore.

L’appello del sindaco Claudio Basso non vuole creare allarmismi, ma richiamare al buon senso e alla prevenzione, invitando i cittadini ad adottare comportamenti responsabili per tutelare i propri animali e garantire una convivenza più sicura con la fauna selvatica, sempre più presente nell’entroterra ligure.