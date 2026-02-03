Bordighera, tutela dell'incolumità pubblica: verranno abbattuti tredici alberi

A Bordighera tredici alberi di proprietà comunale verranno abbattuti per motivi di pubblica sicurezza. Lo stabilisce un'ordinanza contingibile e urgente firmata dal sub-commissario prefettizio con i poteri del sindaco Francesco Cardellicchio.

Vista la relazione dell'Ufficio Parchi e Giardini secondo cui, a seguito di valutazioni di stabilità degli alberi eseguite dallo studio tecnico associato Ferrari e Salvi, sono stati indentificati tredici esemplari classificati in classe di propensione al cedimento 'D-Estrema' secondo il metodo V.T.A. con prescrizione di abbattimento.

Accertato il rischio concreto e attuale per la pubblica incolumità, verranno, perciò, abbattuti una Phoenix dactylifera nel piazzale Zaccari, una Phoenix dactylifera nei giardini Monet, una Phoenix dactylifera in via Tumiati, una Trachycarpus fortunei nel giardino del Palazzo del Parco, tre Phoenix dactylifera nel giardino del Palazzo del Parco, una Washingtonia filifera nel giardino nel retro del comune, una Washingtonia filifera a villa Levratto, un Pinus pinea a villa San Patrizio, una Phoenix dactylifera in via Matteotti vicino a piazza del Mercato e due Eucalyptus globulus nella frazione di Sasso.

Un procedimento ritenuto necessario al fine di eliminare il potenziale rischio incombente a tutela dell'incolumità pubblica nonché per evidenti ragioni di sicurezza e regolare transito veicolare e pedonale considerata l'effettiva impossibilità di evitare l'abbattimento degli esemplari. L'Ufficio Parchi e Giardini procederà, inoltre, al reimpianto di esemplari autoctoni o naturalizzati a compensazione dell'abbattimento.