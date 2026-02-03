 / Attualità

Attualità | 03 febbraio 2026, 10:48

Ventimiglia, cassoni scarrabili: a febbraio il servizio sbarca in via Dante e in piazzale Funtanin

Per ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città

Continuerà domani, mercoledì 4 febbraio, in via Dante a Ventimiglia il servizio di recupero di materiali ingombranti con cassoni scarrabili fortemente voluto dall’Amministrazione Di Muro per ridurre il grave fenomeno delle discariche abusive e l’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

 

 

Il servizio, gestito dalla TeknoService, sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione semestrale, dalle 7.30 alle 11.30. Tutti i cittadini, residenti a Ventimiglia e in regola con il pagamento della Tari, potranno, perciò, conferire i rifiuti, recandosi al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato.

Secondo la nuova programmazione il prossimo appuntamento sarà mercoledì 18 febbraio in piazzale Funtanin.

Elisa Colli

