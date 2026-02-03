Formazione sanitaria nel Ponente ligure: la FOS chiede di riaprire i corsi per Fisioterapisti chiusi a Bussana e Pietra

Il Gruppo di Cultura Politica della Federazione Operaia Sanremese (FOS) ha inviato una lettera aperta ai Consiglieri Regionali eletti nei territori di ASL1 e ASL2 per richiamare l’attenzione su una grave criticità ancora irrisolta: la mancanza di corsi universitari per Fisioterapisti nel Ponente ligure e la conseguente carenza di professionisti nel Servizio Sanitario Nazionale.

La presa di posizione arriva dopo che il Consiglio Regionale della Liguria ha recentemente approvato all’unanimità due Ordini del Giorno riguardanti l’offerta formativa sanitaria nel territorio di Asl 1 Imperiese:

- l’aumento dei posti del corso di laurea triennale in Infermieristica di Imperia, attivo presso la sede di Bussana (seduta dell’11 novembre 2025);

- l’attivazione di corsi di laurea per Tecnici di Radiologia Medica e Tecnici di Laboratorio Biomedico nell’area imperiese (seduta del 28 gennaio 2026).

Il Gruppo FOS ha espresso soddisfazione per le decisioni assunte, sottolineando come esse rappresentino un primo importante risultato politico e istituzionale, frutto di anni di sollecitazioni alle istituzioni locali e regionali e di una chiara presa d’atto della carenza di professionisti sanitari nel Ponente ligure, area storicamente penalizzata rispetto al capoluogo. Tuttavia, nella lettera aperta viene evidenziata con forza una criticità che resta aperta: «il numero estremamente limitato di Fisioterapisti nel Servizio Sanitario Pubblico di ASL1 provenienti dal territorio». La chiusura del corso di laurea in Fisioterapia di Bussana, seguita più recentemente dalla chiusura del corso di Pietra Ligure (Santa Corona), ha determinato un accentramento totale della formazione a Genova, con pesanti ricadute sia sull’accesso agli studi universitari sia sull’organizzazione dei servizi sanitari.

Secondo la FOS, «una parte consistente dei giovani del Ponente, da Savona a Ventimiglia, si vede oggi di fatto preclusa la possibilità di intraprendere la professione di Fisioterapista, per motivi di distanza e di sostenibilità economica». Una situazione che ha già prodotto, e rischia di aggravare ulteriormente, la grave carenza dei servizi di riabilitazione pubblici in Asl 1. Per questo motivo il Gruppo di Cultura Politica chiede la riattivazione urgente del corso di Fisioterapia di Pietra Ligure e l’avvio di tutte le iniziative necessarie per ripristinare un corso universitario anche in Asl 1, coinvolgendo Regione Liguria, Università di Genova, OFI Liguria e la Federazione Nazionale FNOFI. Pur ribadendo l’apprezzamento per le decisioni già assunte dal Consiglio Regionale, la FOS auspica ulteriori interventi concreti, «con l’obiettivo di sanare una carenza grave e strutturale in un territorio caratterizzato da un’alta percentuale di popolazione anziana e disabile».