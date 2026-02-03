Piazza della Stazione illuminata di blu, Vallecrosia aderisce alla Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo (Foto)

“Stop alle bombe sui civili”. Vallecrosia aderisce alla Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, che si celebra il 1° febbraio di ogni anno per commemorare le vittime civili di tutte le guerre e informare e sensibilizzare sull'impatto devastante che i conflitti in corso nel mondo hanno sulle popolazioni civili coinvolte, illuminando di blu la piazza della Stazione.

"Di fronte all'intensificarsi delle violenze in numerosi contesti bellici, appare necessario ribadire con forza l'assoluta necessità di proteggere i civili" - dice il sindaco Fabio Perri - "Oggi nel mondo sono in corso 32 guerre e 23 situazioni di crisi, il numero più alto dalla fine della Seconda guerra mondiale secondo diverse fonti: Atlante delle guerre dei conflitti del mondo e L’Osservatorio – Centro di ricerche sulle vittime civili dei conflitti".