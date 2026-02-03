Violenza di genere, la Polizia di Stato incontra gli studenti del Ruffini di Imperia per educare al rispetto

La Polizia di Stato, attraverso il personale della Questura di Imperia, ha incontrato ieri ed oggi gli studenti dell’Istituto “Ruffini” di Imperia nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione dedicato al delicato tema della violenza di genere.

Durante gli incontri il Commissario Salvatore Crupi ha dialogato con i ragazzi su temi di grande attualità e rilevanza sociale, con l’obiettivo di diffondere una cultura fondata sul rispetto reciproco, sulla consapevolezza e sulla responsabilità nelle relazioni interpersonali.

«Parlare di violenza di genere con i giovani significa investire nella prevenzione, fornendo loro strumenti di consapevolezza e responsabilità per costruire relazioni sane», ha sottolineato il Commissario, evidenziando il ruolo centrale dell’educazione come primo strumento di contrasto a questi fenomeni.

L’attenzione è stata posta sull’importanza di rispettare le scelte del partner, di accettare un rifiuto e di saper riconoscere i campanelli d’allarme delle relazioni malsane o tossiche, spesso caratterizzate da gelosia, controllo e comportamenti violenti. Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla gestione delle emozioni, fondamentale per prevenire escalation di violenza.

Agli incontri ha partecipato anche il Vice Ispettore Matteo Taglieri, responsabile dell’Ufficio Denunce della Questura di Imperia, che ha condiviso con gli studenti la propria esperienza professionale, offrendo testimonianze di forte impatto sulle conseguenze concrete della violenza di genere e sull’importanza di denunciare e chiedere aiuto.

Le giornate si sono concluse con un confronto aperto e partecipato, durante il quale gli studenti hanno potuto porre domande e condividere riflessioni, confermando il valore di iniziative di prevenzione e informazione rivolte alle nuove generazioni e il ruolo delle istituzioni nella promozione della legalità e della parità di genere.