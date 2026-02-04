Ospedaletti, avanti con la nuova farmacia comunale: approvata la modifica al contratto dei lavori

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato una modifica contrattuale nell’ambito del progetto per la realizzazione della nuova farmacia comunale, confermando la prosecuzione dell’intervento di ristrutturazione dei locali acquistati dal Comune in via Roma. La decisione è stata assunta nella seduta del 22 gennaio 2026, con voto unanime dell’esecutivo guidato dal sindaco Daniele Cimiotti.

Il provvedimento si inserisce in un percorso amministrativo avviato negli anni scorsi. Con una deliberazione del Consiglio comunale del 4 aprile 2024, l’amministrazione aveva infatti approvato l’acquisto dell’immobile di via Roma destinato a ospitare la nuova sede della farmacia comunale. Successivamente era stato affidato all’architetto Eleonora Di Stefano l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità e, nel dicembre 2024, la Giunta aveva dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica. Il progetto aveva inoltre ottenuto il parere favorevole dell’ASL competente, passaggio necessario per la realizzazione di una struttura sanitaria aperta al pubblico.

Nel marzo 2025 era poi stato approvato il progetto esecutivo, con un quadro economico complessivo pari a 195 mila euro, comprensivo dei lavori di ristrutturazione, delle forniture per l’arredo, delle spese tecniche, degli imprevisti e dell’Iva. I lavori erano stati affidati, tramite procedura diretta, alla ditta Edilcantieri Costruzioni srl di Imperia, per un importo di poco superiore ai 96 mila euro, oltre Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza.

Con la deliberazione approvata a gennaio, la Giunta ha ora preso atto della necessità di una variante contrattuale, formalizzando una modifica al contratto originario. La variante è corredata da una relazione tecnica, da una perizia di variante, dal quadro di raffronto economico, dall’atto di sottomissione e dal verbale di nuovi prezzi. Dalla documentazione emerge che, pur con una rimodulazione delle singole voci di spesa, l’importo complessivo dell’opera resta invariato, confermato in 195 mila euro, senza incrementi a carico del bilancio comunale. Un passaggio tecnico ma significativo, che consente al Comune di andare avanti senza rallentamenti nella realizzazione della nuova farmacia, considerata dalla maggioranza un servizio strategico per la cittadinanza.