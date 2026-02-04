Attivo dal 9 febbraio il Centro Unico Provinciale per prenotare Bi-Test ed ecografie morfologiche

A partire da lunedì 9 febbraio entra ufficialmente in funzione il Centro Unico di Prenotazione Provinciale dedicato alla prenotazione di Bi-Test ed Ecografie Morfologiche, rivolto alle donne in gravidanza. La novità principale riguarda la centralizzazione delle prenotazioni, che saranno gestite attraverso un unico punto di riferimento a livello provinciale, con l’obiettivo di semplificare l’accesso alle informazioni e rendere più agevole l’intero percorso di prenotazione degli esami.

Il servizio potrà contare sul supporto del personale della struttura di Ostetricia e Ginecologia, a disposizione delle future mamme per fornire informazioni e assistenza durante la prenotazione. Per prenotare è possibile contattare il Centro Unico di Prenotazione Provinciale al numero: 0183 537 309 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Un passo importante verso una sanità più accessibile e organizzata, pensata per accompagnare le donne nel delicato percorso della gravidanza.