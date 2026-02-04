Il Comune di Sanremo parteciperà alla conferenza dell’Associazione dei Cimiteri Significativi d’Europa (ASCE), in programma il 18 e 19 giugno a Torino, dopo averne recentemente aderito con il proprio Cimitero Monumentale della Foce. Si tratta di una rete europea, comprensiva di enti pubblici e privati, che promuove i siti di particolare importanza come parte fondamentale del patrimonio dell’umanità

“Il Cimitero Monumentale conserva tuttora numerose opere d’arte, in particolare di carattere scultoreo, riconducibili al periodo più fulgido del Liberty sanremese, e rappresenta uno specchio fedele di ciò che la città era e simboleggiava in quel periodo – dichiara l’assessore alla cultura Enza Dedali – Sono poi state avviate numerose iniziative culturali, tra eventi artistici e visite guidate, finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza alla fruizione di un bene di grande valore storico e identitario per la narrazione della storia cittadina. In primavera, sulla scia dei successi di pubblico ottenuti, prenderanno il via nuovi appuntamenti con proposte sia musicali sia letterarie”.

“Il Cimitero Monumentale della Foce è al centro di una serie di progetti, come il recupero di 75 arcate che costituiscono il muro primigenio del cimitero - ha aggiunto il vicesindaco e assessore ai cimiteri Fulvio Fellegara - Un intervento importante volto alla valorizzazione storica e architettonica delle cappelle più antiche, con una loro piena fruizione in sicurezza”. Nel corso degli ultimi mesi, grazie anche alla collaborazione di associazioni e volontari civici, sono state organizzate diverse giornate di spolvero per la pulizia e la valorizzazione dell’intera area.