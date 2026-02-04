Fipe Confcommercio Imperia: Riccardo Farnese eletto Presidente Giovani, rinnovato il Consiglio provinciale

Nel corso dell’Assemblea provinciale di Fipe – Confcommercio Provincia di Imperia, è stato eletto ieri il nuovo Presidente di Fipe Giovani. Il prestigioso incarico è stato affidato a Riccardo Farnese, del ristorante “U Titti” di Lingueglietta, imprenditore capace di reinventare la cucina ligure mantenendo un forte legame con la tradizione e la tipicità dei prodotti del territorio.

Nella stessa occasione è stato inoltre completato il Consiglio provinciale Fipe, con la nomina di Francesco Lucchese di “Osteria 1808” di Arma di Taggia, Massimo Ruggiero di “Sale & Pepe” di Imperia e Giuseppe Nalbone di “Tirabuscion” per il Golfo Dianese. Il Presidente provinciale Enrico Calvi Salvo ha sottolineato come si sia trattato di “una bellissima occasione di rivedersi con i colleghi per un nuovo assetto del consiglio provinciale”, evidenziando l’ingresso di “nuove figure di spicco, giovani con la voglia di fare bene, lavorando in gruppo per dare nuova linfa al nostro sindacato e al nostro settore”.

Grande soddisfazione anche da parte del neo presidente Riccardo Farnese, che ha commentato: “Sono fiero di prendere in carica questo compito e sono convinto che insieme riusciremo a fare qualcosa di diverso, creando un nuovo legame fra i giovani ristoratori della provincia di Imperia e della Liguria”. Entusiasti anche i nuovi consiglieri. Francesco Lucchese ha dichiarato: “Sono molto contento per questo nuovo impegno e mi impegnerò dando tutto me stesso”. Massimo Ruggiero ha aggiunto: “Metterò il mio massimo impegno ed entusiasmo in questo incarico”, mentre Giuseppe Nalbone ha concluso ringraziando i colleghi e affermando di voler “contribuire a fare belle cose, tutti insieme”.