Sanremo in lutto per Francesco Barlaam: addio allo storico dirigente e anima solidale della città dagli 'Irriducibili' della Sanremese

I tifosi del gruppo “Irriducibili” della Sanremese piangono la scomparsa di Francesco Barlaam, mancato ieri all’età di 89 anni. Una figura molto conosciuta e stimata a Sanremo, non solo per la sua lunga attività professionale come taxista nella città dei fiori, ma anche per l’impegno profuso nel mondo dello sport e del sociale.

Barlaam ha avuto un ruolo di primo piano nella storia recente della Sanremese Calcio, dove ricoprì l’incarico di dirigente durante la presidenza di Gianni Borra, contribuendo con passione e competenza alla crescita della storica società biancazzurra. Indimenticabile anche il suo impegno umano e civile: Francesco Barlaam si è distinto per la sua battaglia contro la droga, aiutando concretamente molti giovani caduti nel tunnel della dipendenza e collaborando direttamente con la comunità di San Patrignano, diventando un punto di riferimento per tante famiglie in difficoltà.

Alla famiglia Barlaam e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte della città e di tutto l’ambiente sportivo sanremese. Una vita spesa per gli altri, che lascia un segno profondo nella memoria collettiva.