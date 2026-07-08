Camporosso, torna la Sagra dell'Arancini: giovedì 10 luglio al Pala Bigauda una serata tra sapori siciliani, musica e convivialità

Torna a Camporosso uno degli appuntamenti gastronomici più attesi dell'estate. Giovedì 10 luglio, a partire dalle 19.00, il Pala Bigauda ospiterà la seconda edizione della Sagra dell'Arancini, manifestazione dedicata ad alcuni dei piatti simbolo dello street food e della tradizione culinaria siciliana. L'iniziativa, promossa sul territorio della Riviera dei Fiori, punta a bissare il successo ottenuto nella passata edizione, proponendo un'offerta ancora più ricca e capace di coinvolgere residenti e turisti in una serata all'insegna del gusto e della convivialità.

Protagonisti assoluti saranno naturalmente gli arancini, ma il programma gastronomico andrà ben oltre il piatto più celebre della cucina siciliana. I partecipanti potranno infatti intraprendere un vero viaggio tra i sapori autentici dell'isola, scegliendo tra diverse specialità pensate per soddisfare ogni palato. Non mancheranno proposte dedicate agli amanti della carne, così come varianti vegetariane, con un'offerta studiata per incontrare le esigenze di un pubblico sempre più ampio.

Ad accompagnare la proposta culinaria ci sarà anche un ricco programma di intrattenimento. La serata sarà animata dalla musica dal vivo della Jack-Y Band, seguita da un coinvolgente Dj set, per trasformare l'evento in un momento di festa capace di unire buona tavola e divertimento. Un format che mira a rendere la manifestazione un punto di riferimento tra gli appuntamenti estivi del comprensorio.

"Come amministratori comunali siamo entusiasti di patrocinare questo evento, riproponendo questa celebrazione del gusto, ampliando l'offerta gastronomica e permettendo ai residenti e ai turisti di vivere così una serata all'insegna della convivialità e della buona musica", sottolinea l'Amministrazione comunale.

Per partecipare è possibile prenotare il proprio posto inviando un messaggio WhatsApp al numero 388 642 9419. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la D.M.O. Riviera dei Fiori, mentre ulteriori informazioni sul programma e gli eventuali aggiornamenti dell'ultimo minuto saranno disponibili attraverso il portale ufficiale della Riviera dei Fiori.