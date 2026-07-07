Jazz Valley 2026 torna nell'entroterra: cinque concerti tra i borghi, il debutto della rassegna a Castelvittorio

Al via la terza edizione di Jazz Valley, la rassegna dedicata al jazz che torna ad animare l'entroterra con cinque concerti ospitati nei borghi della vallata. L'edizione 2026 conferma la crescita della manifestazione e introduce una novità importante: entra per la prima volta nel circuito il Comune di Castelvittorio, che ospiterà il concerto del 17 luglio. La rassegna prenderà il via il 10 luglio a Buggio, frazione di Pigna, per poi proseguire il 17 luglio a Castelvittorio, il 31 luglio a Rocchetta Nervina, il 7 agosto a Dolceacqua e concludersi il 21 agosto a Camporosso.

Tra le novità dell'edizione c'è anche il ritorno del concerto a Buggio, che aveva già fatto da cornice a uno degli appuntamenti della prima edizione, nel 2024. Dopo l'ingresso di Dolceacqua nella scorsa stagione, l'adesione di Castelvittorio amplia ulteriormente la rete dei Comuni coinvolti nel progetto. Jazz Valley nasce dalla collaborazione tra le amministrazioni comunali partecipanti, con l'obiettivo di portare la musica jazz nei centri storici dell'entroterra, valorizzando piazze, scorci e luoghi simbolici attraverso eventi capaci di coniugare qualità artistica, promozione del territorio e socialità. «L'obiettivo è trasformare i borghi in luoghi di incontro, ascolto e condivisione, unendo la qualità della proposta musicale alla bellezza del paesaggio e allo spirito di comunità», spiegano gli organizzatori.

Anche quest'anno il cartellone proporrà artisti affermati del panorama jazzistico nazionale, con un programma pensato per coinvolgere un pubblico ampio e trasversale. La direzione artistica è affidata al maestro Giuliano Raimondo, contrabbassista del territorio che nel corso della sua carriera ha collaborato con numerosi protagonisti del jazz italiano. Il coordinamento organizzativo della manifestazione è invece curato da Fiorenzo D'Anunzio, che segue il progetto fin dalla sua nascita contribuendo alla sua crescita.

La rassegna si avvale inoltre della collaborazione di La Mia Liguria, portale ufficiale di promozione turistica della Regione Liguria. Gli amministratori dei Comuni coinvolti hanno infine espresso un ringraziamento all'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, «che per il secondo anno consecutivo ha creduto nel progetto sostenendone concretamente la realizzazione e contribuendo alla sua crescita».