A Ceriana il monologo “Parlavano di ME”: sul palco Paola Storti racconta corpo, fragilità e identità

Una storia intensa e profondamente attuale arriva sul palco di piazza San Rocco domenica alle 21 con il monologo “Parlavano di ME”, interpretato dall’attrice Paola Storti. L’appuntamento, promosso dal Comune di Ceriana, propone al pubblico una riflessione su temi delicati e vicini alla sensibilità contemporanea.

Scritto da Giuseppe Grattacaso e diretto da Simona Assandri, lo spettacolo porta in scena la vicenda di una giovane donna che partecipa a concorsi di bellezza, trasformando questa esperienza in un percorso di confronto con se stessa, con il proprio corpo e con lo sguardo degli altri.

Il monologo affronta il rapporto con l’immagine personale, la percezione del proprio aspetto davanti allo specchio e le fragilità che possono emergere quando la ricerca della perfezione diventa un peso difficile da sostenere. Una narrazione che mette in evidenza anche le pressioni sociali e culturali legate all’apparenza e al modo in cui il corpo viene vissuto e giudicato.

“Parlavano di ME” si presenta così come una rappresentazione teatrale capace di unire emozione e impegno, portando sul palco una storia che invita a interrogarsi su dinamiche sempre più presenti nella società di oggi. L’evento si svolgerà in piazza San Rocco a Ceriana con inizio alle 21.