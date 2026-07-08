Torna “Due parole in riva al mare”: quindici appuntamenti tra Diano Marina e San Lorenzo con grandi autori

La cultura torna protagonista dell'estate della Riviera di Ponente con la XV edizione del Festival "Due parole in riva al mare", la rassegna dedicata agli incontri con gli autori che, anno dopo anno, è diventata uno degli appuntamenti letterari più seguiti della Liguria. Organizzato dall'Associazione culturale Due parole in riva al mare, con la direzione artistica e la presidenza della libraia Nadia Schiavini, il festival si svolge con il patrocinio della Regione Liguria e, per il 2026, torna ad essere itinerante, coinvolgendo tre suggestive location affacciate sul mare nei comuni di Diano Marina e San Lorenzo al Mare.

Gli appuntamenti si terranno al Molo delle Tartarughe di Diano Marina, nella Piazza al Mare di San Lorenzo al Mare e sulla banchina dell'Hotel Riviera dei Fiori, mantenendo quella che è ormai una delle caratteristiche distintive della manifestazione: ogni evento si svolge con il mare come scenografia naturale. Quindici anni rappresentano un traguardo importante per una manifestazione nata quasi come una scommessa e diventata nel tempo un punto di riferimento per gli amanti dei libri.

"Raggiungere il traguardo della quindicesima edizione significa aver costruito negli anni una manifestazione capace di crescere e consolidarsi, diventando un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio – dichiara l'assessore regionale Marco Scajola –. "Due Parole in Riva al Mare" rappresenta un esempio virtuoso di come cultura e valorizzazione delle eccellenze locali possano intrecciarsi, offrendo occasioni di incontro e approfondimento di grande qualità. Un sentito ringraziamento va a Nadia Schiavini, ideatrice dell'evento e presidente dell'associazione culturale promotrice, e a tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono alla riuscita di una manifestazione che arricchisce l'estate del Ponente ligure."

Un festival per tutti i lettori

Il programma dell'edizione 2026 conferma la filosofia che ha sempre caratterizzato la manifestazione: proporre un'offerta culturale ampia e trasversale, capace di coinvolgere lettori di ogni età e appassionati di generi diversi, dalla narrativa al giallo, dal romance alla saggistica, passando per il teatro e gli incontri dedicati ai più piccoli. "L'idea che ogni anno ci spinge ad organizzare e mettere in moto questa macchina, non sempre facile, è il grande desiderio di portare grandi autori ad incontrare i loro lettori. L'entusiasmo è il vero motore di tutto questo e la voglia di creare un momento speciale e d'incontro che rimanga impresso nelle serate liguri davanti al mare e magari illuminati dalla luce della luna. Pura magia, come nei libri." Non mancheranno le iniziative speciali che negli anni hanno contribuito a caratterizzare il festival. Tra queste il trekking letterario al chiaro di luna, guidato dalla guida ambientale escursionistica Barbara Campanini, gli appuntamenti dedicati ai giovani lettori con La Banda dei Lettori e la collaborazione con gli studenti del Liceo Classico Vieusseux di Imperia, che parteciperanno alla conduzione di alcune serate. La novità assoluta dell'edizione 2026 sarà il Silent Book Party in spiaggia, un momento dedicato alla lettura condivisa in riva al mare. Ad arricchire gli incontri saranno inoltre le letture sceniche affidate agli attori del Teatro dell'Albero di San Lorenzo al Mare e a Lucia Caponetto, attrice e lettrice genovese.

I protagonisti dell'edizione 2026

Saranno quindici gli autori e gli ospiti che animeranno il festival:

Catena Fiorello Galeano

Alice Basso

Andrea Boscherini

Francesca Giannone

Paolo Ruffini

Safiria Leccese

Erica Cassano

Ameya Gabriella Canovi

Enrica Tesio

Andrea Mirò

Matteo Bussola

Barbara Cantini

Claudia Fachinetti

Selina Mao

Veronica Ruggeri

Il calendario completo

1 luglio – ore 21 - Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Ad inaugurare il festival sarà Catena Fiorello Galeano, che presenterà il romanzo Serenata Salentina (Rizzoli). Dialogherà con l'autrice Chiara Gily, mentre le letture saranno curate da Lucia Caponetto.

8 luglio – ore 21 - San Lorenzo al Mare – Piazza al Mare

Alice Basso presenterà Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti). L'incontro sarà realizzato con la collaborazione degli studenti del Liceo Classico Vieusseux di Imperia, con letture degli attori del Teatro dell'Albero.

15 luglio – ore 18.30 - Partenza dalla Biblioteca Civica di Diano Marina

Il tradizionale trekking letterario vedrà protagonista Andrea Boscherini, autore de Il respiro dei boschi. Sentieri, foreste, animali: come esplorare il mondo selvatico (Mondadori), accompagnato dalla guida ambientale Barbara Campanini.

16 luglio – ore 21 - San Lorenzo al Mare – Hotel Riviera dei Fiori

Sarà la volta di Francesca Giannone, che presenterà il suo nuovo romanzo Gli anni in bianco e nero (Nord). Anche questa serata vedrà il coinvolgimento degli studenti del Liceo Vieusseux e del Teatro dell'Albero.

18 luglio – ore 17 - Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Appuntamento con Paolo Ruffini, protagonista dell'incontro dedicato al suo libro Io sono perfetto (La nave di Teseo).

22 luglio – ore 21 - Diano Marina – Molo delle Tartarughe

La giornalista Safiria Leccese presenterà La ricchezza del bene (Terre Sante Editore), dialogando con la critica d'arte Francesca Bogliolo.

23 luglio – ore 21 - San Lorenzo al Mare – Hotel Riviera dei Fiori

Spazio alla narrativa con Erica Cassano, che presenterà Duramadre (Garzanti). Le letture saranno affidate al Teatro dell'Albero.

29 luglio – ore 21 - Diano Marina – Molo delle Tartarughe

L'autrice e psicologa Ameya Gabriella Canovi presenterà Le stelle non sono mai sole (Vallardi), dialogando con Francesca Bogliolo.

5 agosto – ore 21 - Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Serata speciale con lo spettacolo teatrale "Ama, prega, xanax. Ho un certo mal di te", interpretato da Enrica Tesio e Andrea Mirò.

7 agosto – ore 21 - Spiaggia U Nostromu – San Lorenzo al Mare

Debutta il Silent Book Party in spiaggia, novità assoluta della quindicesima edizione del festival.

12 agosto – ore 21 - San Lorenzo al Mare – Hotel Riviera dei Fiori

Lo scrittore Matteo Bussola presenterà Il sole nelle pozzanghere (Einaudi), dialogando con Nadia Schiavini.

19 agosto – ore 21 - San Lorenzo al Mare – Piazza al Mare

La disegnatrice e autrice Barbara Cantini racconterà il mondo di Mortina, protagonista della fortunata serie per ragazzi pubblicata da Mondadori.

26 agosto – ore 21 - San Lorenzo al Mare – Piazza al Mare

Appuntamento dedicato ai più piccoli con Claudia Fachinetti e Selina Mao, protagoniste dell'incontro-laboratorio "Cosa c'è sotto il mare?", ispirato ai libri Operazione Abissi e Un soffio nel blu.

27 agosto – ore 21 - Diano Marina – Molo delle Tartarughe

Gran finale con la giornalista e inviata televisiva Veronica Ruggeri, che presenterà Ti prego, non dirmi bugie (Newton Compton), dialogando con la giornalista Gaia Ammirati.