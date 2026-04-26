RPM Sanremo porta il talento di Estefan Vergara Iatcekiw al Flagship Store Steinway di Milano e al Teatro dell’Opera del Casinò

Prosegue il percorso di valorizzazione delle giovani eccellenze artistiche promosso dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo attraverso RPM Sanremo – Concorso Pianistico Internazionale giunto alla sua settima edizione. Il pianista brasiliano Estefan Vergara Iatcekiw, vincitore dell’edizione 2025 del concorso, lunedì 27 aprile alle 18.00 sarà ospite del prestigioso Steinway & Sons Flagship Store di Milano per un’anteprima del grande appuntamento sinfonico che lo aspetta giovedì 30 aprile alle 18.00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Un doppio appuntamento che rafforza il valore del concorso RPM Sanremo e la sua capacità di offrire ai giovani vincitori opportunità concrete di visibilità e crescita artistica, mettendoli in relazione con grandi professionisti, importanti istituzioni musicali e prestigiosi partner. Nel corso della serata speciale a Milano, nata dalla collaborazione tra Steinway & Sons e la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Iatcekiw proporrà un programma di grande intensità espressiva e virtuosistica: la Sonata n. 3 in si minore op. 58 di Fryderyk Chopin, i Two Poems op. 32 di Aleksandr Skrjabin e le Variations on a Theme of Chopin op. 2 di Sergej Rachmaninov.

La serata sarà introdotta dal M° Antonio Di Cristofano, artistic secretary di RPM Sanremo e interprete di riferimento a livello internazionale del repertorio di Alexander Skrjabin, che commenta: “Ormai il concorso RPM si è affermato con autorevolezza nel panorama dei grandi concorsi pianistici internazionali, anche grazie all’ultima edizione, che ha registrato un incremento del 30% degli iscritti. A questo si aggiungono le qualità da fuoriclasse del vincitore, che presentiamo in anteprima a Milano, presso il Flagship Store Steinway.”

Il M° Giancarlo De Lorenzo, direttore artistico dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo aggiunge: “RPM Sanremo nasce con l’obiettivo di essere non solo un concorso, ma un vero percorso di crescita artistica e professionale per giovani pianisti di talento. Il dialogo avviato tra Sanremo e Milano offre al vincitore l’opportunità di presentarsi in un contesto di assoluta eccellenza: il Flagship Store Steinway, punto di riferimento internazionale per pianisti e appassionati del pianoforte.”

Il Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Filippo Biolé, sottolinea infine: “RPM Sanremo rappresenta un investimento concreto sui giovani talenti e sulla capacità della nostra città di affermarsi come punto di riferimento internazionale per la grande musica. La collaborazione con Steinway & Sons Milano nasce da una profonda sintonia di valori: la volontà condivisa di promuovere la cultura musicale, sostenere il merito e offrire ai giovani artisti occasioni autentiche di crescita e visibilità. Ringrazio tutto lo staff di Steinway & Sons e in particolare Maura Romano per l’ospitalità e l'organizzazione di questo appuntamento, un ponte tra due città della musica”.

Dopo l'esibizione milanese, il giovane Estefan Vergara Iatcekiw raggiungerà Sanremo, dove il 30 aprile alle 18.00 sarà protagonista del concerto intitolato “Contrasti e affinità del Tardo Romanticismo”, diretto dal M° Miran Vaupotic. In questa occasione sarà solista nel Concerto per pianoforte n. 4 in sol minore op. 40 di Sergej Rachmaninov, una delle opere più complesse e meno tradizionali del compositore russo. Si tratta di un lavoro della sua maturità, caratterizzato da armonie più audaci, da una scrittura pianistica intensa e da un dialogo molto stretto con l’orchestra.

Completerà il programma la Sinfonia n. 1 in mi bemolle maggiore op. 28 di Max Bruch, esempio emblematico della tradizione sinfonica tedesca di fine Ottocento, in cui emerge una solida architettura formale, un uso ampio e cantabile dei temi e una tavolozza orchestrale ricca ma sempre equilibrata.

Il concerto si configura così come un affascinante percorso musicale che mette a confronto due diverse espressioni del tardo romanticismo europeo: da una parte il linguaggio innovativo, introspettivo e quasi crepuscolare dell’ultimo Rachmaninov; dall’altra la chiarezza formale, la continuità stilistica e la pienezza melodica della grande tradizione sinfonica tedesca, offrendo al pubblico una lettura sfaccettata di un’epoca musicale in trasformazione.

Tutti i dettagli sulla programmazione e le iniziative sono disponibili sul sito ufficiale www.sinfonicasanremo.it

Per partecipare gratuitamente all’esibizione presso Steinway & Sons Flagship Store Milano - Largo Guido Donegani, 3 - è necessario richiedere l’invito su: https://eu.steinway.com/it/showroom/steinway-milano/premio-pianistico-di-sanremo/

Le informazioni sulla nuova edizione di RPM - Sanremo sono disponibili su: https://www.rpmsanremo.it/

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