Carpasio celebra il 1° Maggio con la 'Passeggiata dell’Amicizia' tra natura, convivialità e Museo della Lavanda

Una giornata all’insegna dello sport, della natura e della convivialità attende residenti e visitatori a Carpasio in occasione della Passeggiata dell’Amicizia, in programma venerdì 1 maggio 2026. L’iniziativa, promossa da Anima Carpasio, rappresenta un appuntamento pensato per stare insieme e riscoprire il territorio attraverso una camminata aperta a tutti.

Il programma prevede un suggestivo percorso ad anello Carpasio - Glori della lunghezza di 11,33 chilometri, immerso nel paesaggio dell’entroterra ligure. Un itinerario ideale per trascorrere la festa dei lavoratori in compagnia, tra scorci panoramici e momenti di socialità. Gli organizzatori invitano i partecipanti a portare da casa il proprio pranzo al sacco, da consumare durante l’escursione. Al rientro in paese, però, ad attendere tutti ci sarà un ricco rinfresco, occasione perfetta per concludere la giornata in allegria.

Non solo passeggiata: durante l’evento sarà anche inaugurata la nuova apertura del Museo della Lavanda, un momento speciale che valorizza una delle tradizioni più rappresentative del territorio. Per partecipare è prevista una quota di iscrizione di 10 euro per gli adulti, mentre i bambini sotto i 10 anni partecipano gratuitamente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare:

Chiara: 380 175 3057

Michela: 331 737 8106

Una proposta che unisce movimento, amicizia e tradizione, pronta a rendere speciale il 1° Maggio a Carpasio.