“Il fiore del partigiano” a Coldirodi: protagonisti gli studenti per custodire la memoria

Un’iniziativa che unisce memoria e futuro, dando voce alle nuove generazioni: si è svolto ieri, giovedì 23 aprile, a Coldirodi l’incontro “Il fiore del partigiano”, promosso dal Comitato Coldirodi-IN insieme agli studenti della terza classe della scuola secondaria, in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile.

“È doveroso ricordare coloro che hanno dato la vita, giovanissima come nel caso di Giuseppe Graziano, per la libertà di tutti – ha spiegato Paola Peluso –. Coldirodi ogni anno ricorda i suoi caduti e quest’anno abbiamo deciso di lasciare la parola ai più giovani, perché saranno loro a mantenere vivo il ricordo”.

Nel corso dell’incontro, gli studenti hanno approfondito il significato della Resistenza e conosciuto il ruolo dell’ANPI, impegnata da anni nel preservare la memoria storica del sacrificio di uomini e donne durante la lotta di liberazione.

Un momento particolarmente significativo è stato quello dedicato ai messaggi dei ragazzi: non scritti su carta, ma affidati a papaveri di stoffa, simbolo di memoria e sacrificio, da portare sul cuore. Ogni fiore contiene parole e riflessioni che saranno condivise durante la commemorazione ufficiale.

“Ci piace pensare che le loro parole possano essere una guida per chi le riceverà e che, in qualche modo, arrivino anche ai nostri caduti”, ha aggiunto Peluso, ringraziando la professoressa Valentina Panico, il dirigente scolastico Paolo Auricchia, la presidente provinciale ANPI Amelia Narciso e la segretaria Sabrina Sette per la collaborazione.

Il programma delle celebrazioni di sabato 25 aprile a Coldirodi prevede il ritrovo alle ore 11 in piazza San Sebastiano, seguito dal percorso in via Castello con tappa alla targa dedicata a Giuseppe Graziano, dove saranno deposti fiori e messaggi. La cerimonia proseguirà con un momento di benedizione alla presenza di rappresentanti dell’ANPI e dell’assessora Lucia Artusi.