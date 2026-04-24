Il Premio Aromatica 2026 a Nicola Ferrarese

Il prestigioso Premio Aromatica – dedicato ai dianesi che si sono affermati nel mondo nel campo della ristorazione, della pasticceria, dell’ospitalità e della valorizzazione del territorio – verrà assegnato quest'anno a Nicola Ferrarese, operatore turistico e pluripremiato produttore olivicolo, apprezzato anche per il suo approccio etico e sostenibile all’agricoltura.

Cresciuto nell’azienda agricola Tera de Prie fondata dal padre Franco, Nicola Ferrarese ha portato avanti un percorso iniziato negli anni in cui la scelta del biologico rappresentava un atto etico prima ancora che produttivo. L’azienda, oggi certificata biologica, si estende su circa 15 ettari dell’Alta Valle Impero e si dedica alla valorizzazione della cultivar Taggiasca attraverso produzioni di alta qualità.

Tra i riconoscimenti ottenuti, spiccano premi internazionali come il NYIOOC World Olive Oil Competition, il più grande e prestigioso concorso di qualità dell'olio d'oliva al mondo, e importanti risultati in concorsi europei. Particolarmente significativo è stato il premio BIOL Kids 2019, assegnato da una giuria di bambini, uno dei primi riconoscimenti ricevuti, vissuto come una delle conferme più autentiche della qualità del proprio lavoro. L’annata 2024-2025 è stata la più ricca: la Gold Medal al NYIOOC, il Platinum Award al Berlin GOOA, miglior olio Bio della Liguria al Premio BIOL.

Nicola Ferrarese è anche sommelier FISAR, assaggiatore di formaggi ONAF e assaggiatore di olio OAL. Il suo approccio è profondamente legato alla filosofia Slow Food, di cui Tera de Prie è Presidio Olivi Secolari dal 2018, e con cui condivide la visione di un’agricoltura che mette al centro il rispetto del territorio, dell’ambiente e delle persone. Per Ferrarese, il prodotto non è solo un risultato agricolo, ma uno strumento per raccontare un luogo: una relazione continua tra valore del cibo e valore del paesaggio.

Accanto all’attività agricola, Nicola Ferrarese sviluppa un lavoro di ricerca e divulgazione culturale come socio fondatore dell’associazione Wepesto APS, con cui promuove iniziative legate alla storia e all’identità del territorio ligure. Tra queste, l’evento “I Paesaggi delle Caselle”, organizzato in collaborazione con il Comune di Diano Marina e l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, che si è svolto il 21 e 22 febbraio scorso.

“Questo premio è per me un grande onore – ha dichiarato Nicola Ferrarese –. La mia agricoltura è narrazione del territorio, un viaggio continuo tra qualità, sostenibilità e identità. Cerco di valorizzare la nostra terra e i suoi prodotti, raccontando la storia e le tradizioni che li rendono unici. È un impegno che porto avanti con passione, supportato dalla mia famiglia, e che spero possa ispirare le nuove generazioni a riscoprire e amare il nostro patrimonio”.

Il Premio Aromatica celebra figure eccellenti dell'enogastronomia e della cultura ligure. Tra i premiati figurano Giuliano Sperandio (2019), Chiara Ritondale (2020), Lorenzo Taramasco (2021), Andrea Benvegna (2022), Marco Bonaldo (2023), Paolo Pellegrino (2024), Francesco Trucco (2025).

“Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure” (Diano Marina, 8-9-10 maggio) è la grande rassegna dedicata al basilico, alle erbe aromatiche, alle eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia, ai prodotti tipici locali: in programma expo dei produttori, degustazioni, cooking show, chef stellati, laboratori, cene a 4 mani, piatti a tema, conferenze, concorsi di cocktail, presentazioni di libri, un’area dedicata allo street food di qualità, e molto altro ancora.